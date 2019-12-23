翁章梁：大隻雞慢啼 拚農工大縣

嘉義縣長翁章梁就職周年，昨天以「面對與承擔」為主題發表演說。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

嘉義縣長翁章梁昨上午在創新學院舉辦就職周年演說，以「面對與承擔」為主題，1個半小時述說農工業 、社會福利、觀光、教育及長照等施政成果，描繪未來農工業並重，拚農工大縣及觀光產業願景，並說「投資嘉義正是時候」。

翁章梁是嘉義縣首位非派系且是學運領袖出身的縣長，他從政早，發展卻比同時期學運領袖慢，被外界形容「大隻雞慢啼」。他說，嘉義縣也將「大隻雞慢啼，後發先至」，他帶領團隊「勇敢轉型」，為自己的工作努力打滿分，但施政成效留給縣民打分數。

他說，嘉縣農業形態發展慢，人口外流老化，卻因中美貿易大戰台商回流受惠，南靖及公館工業區計畫開發，馬稠後工業區後期也動工，待開發完成將創經濟，提供就業機會。

他兌現補助老人裝活動假牙政見，並逐步實現活化教育、村里升級、農業新政、產業雙星、觀光共好和不老社區等六大政見，演說結束後，他帶團隊上台喊「新嘉義，愈來愈好！」，並鞠躬3次謝謝大家。 翁章梁去年以過半得票率榮登縣長寶座，縣府委託民調機構做縣長滿意度調查，翁滿意度77%。議會民進黨黨團總召羅士洋打翁90分以上，讚他施政不分黨派，認真「骨力」。

議會國民黨團書記長李國勝打翁及格60分，肯定老人假牙政策，但工業區開發太慢，且村里調查建設平常就要做，也不滿縣府團隊選舉時行政不中立，補助人民團體還分黨派。

議會無黨問政聯盟總召陳福成打翁70分，認為翁想做事，但意識形態太強，縣長是父母官，期望翁做「全民縣長」。