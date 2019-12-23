雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

為讓雲林人激發光榮感，雲林縣府推出跨年系列活動，即日起一連串的活動，提前炒熱迎新年氣氛，雲林跨年首部曲的雲林人之夜《雲林人站出來，展現不一樣的雲林態度》在虎尾農博公園盛大登場，從親子野餐趣到晚會，音樂歌唱表演及布袋戲演出等，好戲連台，雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出，讓雲林人體驗滿滿雲林味，感受雲林的美好。

農博生態園區兩天來湧現人潮，一家人在大草原的樹蔭下野餐，孩子在草地上盡情奔跑玩樂，全家共享溫情，舞台區則還有精彩的樂團表演、泡泡秀、魔術秀等，場邊有雲林良品農特產品展售，及熱騰騰的滷肉飯、高麗菜捲、貢丸湯、酸菜鴨肉湯呷免驚。

晚間，雲林人之夜登場更是重頭戲，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、中華民國雲林同鄉總會創會總會長譚量吉等人，引領各界雲林之光進場，分享榮耀。

縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，其實除了一流的農漁產品，雲林也擁有深厚的文化底蘊，雲林是布袋戲原鄉，有豐富宗教陣頭文化、優秀工藝師，傑出人才在各領域發光發熱，例如知名藝人:趙傳、小嫻、蔡秋鳳、蔡義德、舞立方-趙敦毅、美國白宮105年來第一位華人記者張經義、國際級設計師吳季剛、超馬選手林義傑、鬍鬚張滷肉飯張永昌、世唯食品江慶雄、NET黃文貞、85度C創辦人吳政學、全台最大毛巾廠-好家庭毛巾總經理張旭初、世界玩具槍王廖英熙、台灣螺絲王國精湛光學科技吳俊男等，數不完的雲林人才。

張麗善說，雲林縣府期望透過雲林人之夜，讓大家對雲林有更不一樣的想像，今年特別以雲林自信、榮耀雲林為主題，邀約所有生活在雲林的優秀表演者及旅外傑出雲林人士共同參與表演，希望藉由民眾親臨表演，感受雲林充滿生命力的文化內涵，重新認識自己家鄉，讓全台灣看見雲林。

晚會由小嫻主持，藝人連番演出；蔦松藝術中學、北港Beigang、李宛儒中東文化藝術團及縣內傑出團隊:太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等共同演出，觀眾一起共享榮耀，展現雲林的自信與驕傲。