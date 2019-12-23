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台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。

市府表示，工程預計12月完工，明年2月底將以嶄新面貌帶給大家不同的空間體驗。

市府都市發展局表示，台南市政府啟動府城軸帶翻轉，拆除中國城改造下凹式露天水景的「河樂廣場」及海安路的藝術林蔭大道，搭配運河星鑽區段徵收公共工程的完工通車，以及即將完工的金色流域運河燈光及景觀工程，未來還有舊魚市場的活化再利用，「河樂廣場」周邊將蛻變成為市區新亮點，白天夜晚都有不同面向的活動提供選擇，可望再度吸引遊客、促進觀光。

台南市長黃偉哲說，「河樂廣場」被打造成台南市區最大的親水廣場，將提供親子戲水和樂融融的空間，並有中國城拆除回填展示區，寓教於樂讓大眾知道「河樂廣場」歷經府城最繁華運河碼頭、中國城的興衰，直至今日蛻變成為親水廣場，現場特意保存下來的中國城遺構，更能讓大眾感受這是一個具有歷史痕跡的場域，加上富比世雜誌的美譽（世界7大令人期待公園），期許台南能夠回顧過去展望國際。

都發局表示，「河樂廣場」寓意為西起環河街、東至康樂街(取兩條街名的一字來組合)，「河樂」音同「和樂」，賦予「闔家歡樂」的意象，希望往後能在親水廣場內留下更多快樂的記憶，因為「河樂」兼具了地理區位及特殊意涵，眾望所歸獲選第一名；而廣場的英文譯名「The Spring」，有湧泉及春天的雙重意涵，湧泉代表著活水，具有生命力，孩童在廣場與全家親水活動將創造城市的「河樂」，而春天則象徵廣場自運河盲段到中國城的興衰，至今的「河樂廣場」，代表著欣欣向榮、萬象重生。

台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍...
台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍...
台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府今天公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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黃偉哲親子

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