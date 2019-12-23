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愛心民歌雲林開唱 許舒博夫婦邀大家捐發票聽好歌

2019-12-23 20:17聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣前立委許舒博與縣議員賴淑娞聯合服務處，結合人壽保險文教基金會等團體，訂於明年1月4日（周六）晚上，舉辦「有你真好」寒冬送暖公益慈善晚會，當晚邀請國內知名民歌手，舉辦歳末年終迎新春「演唱會」，借以募集愛心發票幫助偏遠地區弱勢學童，兩張發票即可換入場券，機會難得，歡迎來聆賞這場愛心民歌盛會。

人壽保險文教基金會董事長許舒博表示，寒冬送暖公益慈善晚會已持續舉辦多年，為社福團體募集發票，幫助偏鄉弱勢學童受良好教育，活動中也贈送生財工具給單親媽媽協助他們堅強生活，深受各界好評；今年這場名為「有你真好」歲末寒冬公益感恩之夜，由人壽保險文教基金會主辦，佳聯有線電視、救國團團委會、救國團團友會、真善美聯誼會、斗六市婦女會等團體協辦。

今年寒冬送暖公益慈善晚會，將於1月4日晚上6點半至10點，在斗六市縣立體育館舉行，邀請陳隨意、唐儷、王海玲、王瑞瑜、于台煙、邰肇玫及施孝榮等知名民歌手演唱眾所熟悉的民歌。

即日起民眾只要憑11月、12月及明年1月份統一發票2張，即可兌換免費入場券1張，1人1票憑票入場，兌換地點雲林救國團（電話05-5515329）、許舒博與賴淑娞服務處（電話05-5515199），歡迎大家一起做愛心，關懷弱勢家庭及孩童。

人壽保險文教基金會董事長許舒博和妻子縣議員賴淑娞舉辦歲末送暖民歌演唱會，歡迎大家...
人壽保險文教基金會董事長許舒博和妻子縣議員賴淑娞舉辦歲末送暖民歌演唱會，歡迎大家用發票來換入場券，聽好歌兼做愛心。記者蔡維斌／翻攝
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人壽保險文教基金會董事長許舒博和妻子縣議員賴淑娞舉辦歲末送暖民歌演唱會，歡迎大家...
人壽保險文教基金會董事長許舒博和妻子縣議員賴淑娞舉辦歲末送暖民歌演唱會，歡迎大家用發票來換入場券，聽好歌兼做愛心。記者蔡維斌／翻攝
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人壽保險文教基金會董事長許舒博和妻子縣議員賴淑娞舉辦歲末送暖民歌演唱會，歡迎大家用發票來換入場券，聽好歌兼做愛心。記者蔡維斌／翻攝
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救國團愛心

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