愛心民歌雲林開唱 許舒博夫婦邀大家捐發票聽好歌

雲林縣前立委許舒博與縣議員賴淑娞聯合服務處，結合人壽保險文教基金會等團體，訂於明年1月4日（周六）晚上，舉辦「有你真好」寒冬送暖公益慈善晚會，當晚邀請國內知名民歌手，舉辦歳末年終迎新春「演唱會」，借以募集愛心發票幫助偏遠地區弱勢學童，兩張發票即可換入場券，機會難得，歡迎來聆賞這場愛心民歌盛會。

人壽保險文教基金會董事長許舒博表示，寒冬送暖公益慈善晚會已持續舉辦多年，為社福團體募集發票，幫助偏鄉弱勢學童受良好教育，活動中也贈送生財工具給單親媽媽協助他們堅強生活，深受各界好評；今年這場名為「有你真好」歲末寒冬公益感恩之夜，由人壽保險文教基金會主辦，佳聯有線電視、救國團團委會、救國團團友會、真善美聯誼會、斗六市婦女會等團體協辦。

今年寒冬送暖公益慈善晚會，將於1月4日晚上6點半至10點，在斗六市縣立體育館舉行，邀請陳隨意、唐儷、王海玲、王瑞瑜、于台煙、邰肇玫及施孝榮等知名民歌手演唱眾所熟悉的民歌。