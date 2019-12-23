嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

嘉義縣政府為建立頂級烏魚子形象，從99年起每年輔導養殖漁業生產區發展協會，舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔，今天競賽評鑑結果揭曉，鑫溶實業公司獲得5至7兩組冠軍，以及7兩以上組雙冠軍，縣府定28日中午在布袋國中，舉行頒獎典禮暨嘉義優鮮行銷推廣活動，由縣長翁章梁親自表揚得獎者，並授證「嘉義嚴選黃金烏魚子」。

縣府說，5至7兩組共13人及公司參賽；7兩以上組共12人及公司參賽。得獎名單如下：5-7兩組：第一名鑫溶實業公司，第二名富裕水產國際公司，第三名蝦覓世界公司。7兩以上組：第一名鑫溶實業公司，第二名蔡育修，第三名嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社。

邀請稻江科技暨管理學院副教授吳文智、大同技術學院餐飲管理系副教授劉邦傳、樺榮海鮮餐廳主廚許華傑、三好國際酒店副主廚沈裕堅、炎香樓主廚林建廷來擔任評審，項目有外觀、風味、質地及口感。

評審團說，好的烏魚子外表美觀、大小厚薄一致、沒有殘肉或其他附著物、色澤赤黃有透明感、乾溼度適中，軟硬合宜、無過鹹或過淡，且顏色為深橘紅色，參賽烏魚子品質優異，競爭激烈。

農業處說，「嚴選黃金烏魚子」是運用嘉縣乾淨無汙染生產條件，掌握衛生安全製作流程，創造健康可口的烏魚子，品質掛保證，是高級實惠伴手禮，歡迎民眾選購。