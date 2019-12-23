嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

19歲越南籍黎姓男移工，經仲介公司轉介來台打工2個月，不幸發生自體免疫疾病，導致腦部嚴重受創，昏迷逾1個月，在嘉義基督教醫院重症加護病房救治，媽媽也住院，父親無法來台照顧，家人為龐大醫療支出發愁，經嘉義市弱勢關懷者重建協會發起救助，嘉邑行善團及福添福社會福利基金會及時紓困，仲介公司明天安排黎姓移工搭醫療專機，回家鄉越南醫治，耶誕節前完成愛德善行。

嘉基社工師說，福添福基金會捐助1萬，還有不具名善心人士捐款，行善團答應支付不足的4萬元善款，仲介公司安排明天醫療專機，讓黎姓男移工回鄉治療。行善團理事長蔡萬華得知後，馬上請志工與嘉基接洽捐助，幫助移工回家治療。

弱勢關懷者重建協會總幹事吳柏叡說，19歲越南黎姓移工，經由仲介公司轉介剛來台打工2個月，不幸發生自體免疫疾病導致腦部嚴重受創，已昏迷1個多月，住嘉義基督教醫院內科重症加護病房，而越南媽媽也在住院，爸爸因身分關係無法長時間來台照顧， 只好將兒子送回越南。

吳柏叡表示，因重病部分健保不給付，需要自費，額度高達18至20萬元，明天安排搭醫療專機回越南繼續醫治，感謝行善團及福添福及時紓困，伸出援手，幫助離鄉背井，遠渡重洋來台打拚的移工青年，能夠得到幫助，在耶誕節前，可以順利回故鄉接受治療，祝福他早日康復。