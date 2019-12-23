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台灣唯一獲指定古蹟的曲館 北港百年集雅軒將修建

2019-12-23 20:06聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣北港鎮百年集雅軒北管，是台灣第一間獲指定古蹟的曲館，這座已有106年歷史的木造曲館，依舊保有清代的建築風格，最近獲文化部補助，將重建歷史現場，進行古宅修護，今天由集雅軒幹部一同把館內供奉的神像恭迎到朝天宮暫時供奉，待曲館完成修建再迎回。

今天在集雅軒成員以雅樂迎神，進行簡單儀式後，由立委蘇治芬、集雅軒榮譽會長蔡岳儒、集雅軒理事長李連春及金聲順理事長張崑煌、聖震聲理事長曾建豪及文化處代表等人，在完成移駕法會後，共同將館內的神尊迎出，並以步行方式捧著神像到北港朝天宮暫時安奉，同時也舉行簡單的動土儀式，象徵老曲館正式開工。

理事長李連春表示，集雅軒北管創於咸豐元年，為台灣少有的清代北管，也是北港現存最老的北管社團，館內保存6件登錄一般古物尚有500多件文物，樂師李春生也被列為無形文化資產保存者。

蔡岳儒也說，集雅軒是多重文化資產的藝陣，是每年北港媽祖出巡重要的樂社，這座位於北港博愛路的古老曲館歷經清代、日治、民國，迄今106年歷史，仍保留古樸風貌，館閣建築是以福州杉木造為主，門板雕刻彩繪，館內為斗拱穿式木造結構，編竹夾泥牆，清代手印原磚，處處展露歷史痕跡，館閣也展現先賢眾志成館的寫照。

集雅軒獲文化部的歷史現場再造專案補助經費1000餘萬元，將歷史現場還原，工期約一年，期待修建後的百年曲館，風華再現，也讓風雅樂士能有一個更完善的演奏排練空間。

位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員將館內神尊迎出，暫奉在...
位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員將館內神尊迎出，暫奉在北港朝天宮，待完成修建再迎回。記者蔡維斌／攝影
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位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員舉行簡單的動工儀式。記...
位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員舉行簡單的動工儀式。記者蔡維斌／攝影
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位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員舉行簡單的動工儀式。記...
位於北港鎮博愛路的集雅軒北管百年曲館，將動工整修，社團人員舉行簡單的動工儀式。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮文化資產建築

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