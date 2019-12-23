鹽水水岸公園闢建 建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶

鹽水月津港燈節逐漸打響知名度，台南市政府以月津港燈節場地為核心，開闢整建鄰近5座公園，除要創造令人驚艷的水域燈節意象，更希望建構完整月津港水岸遊憩廊帶，讓倒風內海濕地重現，再現聚波漁火。

台南市府透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，總計面積約3.48公頃，總經費2億1600萬元，自今年9月開工，預計明年9月底前完工。

台南市長黃偉哲今視察工程，期許工務局為鹽水地區營造出兼具防洪、生態與文化的公共空間，進一步提升鹽水小鎮的觀光效益，台南市議員蔡育輝、趙昆原也到場表達支持。

黃偉哲表示，視察的水岸公園工程由中央撥款，原本為單純解決鹽水大排水患問題的水利工程，但在結合市府文化局和工務局後，將成為景觀、水利功能並存建設，變成讓人民有感的文化造景。

考量市民視覺感觀，並留給後代子孫一個可供紀念與親近的空間，黃偉哲市長強調，未來市府公共建設將配合造景功能，未來在和中央爭取經費的時候，亦會朝此方向來思考、規劃。