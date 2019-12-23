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耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉一家蔡姓火雞場本月20日主動向嘉義縣家畜疾病防治所通報飼養即將上市的火雞發生異常死亡情形，經家畜所採樣送檢，農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，今天完成3114隻火雞撲殺及清場工作。

正值耶誕節前夕，民眾擔心火雞禽流感爆發是否影響火雞肉品以及嘉義火雞肉飯價格，家畜所家禽防疫課長邱淑雍表示，嘉義縣並非火雞養殖場的主要縣市，僅在溪口、朴子、水上等地有養殖場，目前還不一定會影響市場價格，請民眾不用恐慌。

家畜所表示，蔡姓火雞場半徑1公里內有15場禽場，1至3公里則有55場，共計70場，家畜所將會同溪口鄉公所於一個月內盡速完成疫情訪視及採樣，防止疫情擴散。

家畜所表示，近來寒流來襲，家禽抵抗力降低，嘉義縣目前已有雞、鵪鶉、鵝及火雞等家禽爆發H5類型的禽流感疫情，請業者加強禽場保溫及通風措施，自主作好場內防鳥設施及落實生物安全工作，防範疫情發生及傳播，共同維護產業安全。

家畜所強調，國際疫情嚴峻，早期發現、即時處置是控制禽流感傳播的重要原則，請養禽業者配合政府各項防疫及監測作為，即時通報疑似案例。

嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政...
嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政...
嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政...
嘉義縣溪口鄉蔡姓火雞場日前爆發H5N2禽流感，今天已完成撲殺及清場。圖／嘉義縣政府提供
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禽流感疫情嘉義

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