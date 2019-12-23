拚連任 立委劉建國推動家庭發展帳戶條例

尋求連任的民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國今天公布他的教育政見，連任後將立法推動「家庭發展帳戶條例」，獲得許多家長及立法院教育及文化委員會召集委員李麗芬肯定。

劉建國表示，日本片《佐賀的超級阿嬤》所演出的電影情節，每天都在雲林各個村里上演，他關注偏鄉教育，過去4年來推動立法制定《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》，也向財政部部長成功爭取祖父母減除孫子女教育學費特別扣除額及幼兒學前特別扣除額，對於放學後的課輔問題，也與牙醫師全聯會合力推動成立的「雲林縣牙聯健雲學園」夜光天使課後輔導計畫，至今已持續8年，照顧2800位學童。

劉建國表示，他的下一目標是立法推動「家庭發展帳戶條例」，採相對提撥的概念，鼓勵低收入戶及中低收入戶，穩定就業，定期儲蓄，並運用於孩童教育、創業等用途，在「助人自助」的精神下，協助低所得者快速累積資產，打破世襲貧窮。