影／余湘訪嘉義到宅沐浴 她：政府應讓民間無後顧之憂

親民黨副總統候選人余湘，今天到嘉義市天主教中華聖母基金會沐浴教室參訪，她認為很多機構做的事，都是政府該做的，應讓這些機構沒有後顧之憂，政府要幫忙培養人才、給足夠經費，讓機構放心推動社福政策。

余湘今天下午由親民黨提名不分區立委第1名滕西華陪同，到嘉義聖母基金會參訪日間照護中心丶沐浴教室及沐浴車設備，聖馬爾定醫院行政副院長蔡文德、中華聖母基金會執行長黎世宏，到場陪同說明經營歷程，及到宅沐浴車服務方式、營運壓力。

余湘指出，基金會到宅沐浴車能提供失能者更妥善、有尊嚴的專業服務、沐浴，為失能長輩洗澡，這些工作都是政府該做的，但是機構推動這些服務時，經常出現經費不足，要做可能會發現「糟糕，沒有錢」，只能到處募款，甚至相關器材只買半套，這對很多機構是很大負擔。

「地方參訪不是只為選舉！」余湘認為，民間單位若認為有哪部分是應該做的，公部門應提供更多資源，讓他們到外國學習，這次趁競選期間到各處參訪，就是為了解民間需求，有機會的話，未來可提供這些服務，參訪並不是完全從選舉或選票上做考量。

黎世宏說明，長服法通過後已讓長照成為產業化經營模式，包括營利或新型態單位都會進入這產業，但像中華聖母基金會這種在地深耕，開發地方需求的單位，真的需要政府提供更多經費、資源，讓他們能夠持續創新，提供更多服務。