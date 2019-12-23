虎尾糖廠開工了！想看嘟嘟小火車快來參觀

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠即日起開工製糖，台糖董事長陳昭義帶領進行拋蔗開工儀式，運蔗小火車也將啟動，喜歡追逐小火車的火車迷，將可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，聞聞甜美的蔗香味，今年預計採收甘蔗原料25萬公噸，生產約2點25萬公噸的本土二砂糖。

台糖董事長陳昭義帶領文化處長陳璧君、虎尾糖廠廠長張西德等人舉香祝禱，祈求開工順利、人員平安。陳昭義表示，虎尾糖廠製糖期自108年12月中旬至109年3月31日止，三個多月的製糖期可看到五分車穿梭於虎尾、褒忠及東勢的甘蔗農場，糖廠也將飄散蔗糖香，是虎尾獨有五分車景觀，每年製糖季都吸引大批遊客來虎尾，帶動觀光。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德也表示，未來虎尾糖廠將定位為「糖業文化體驗園區」，廠內留有兩座東南亞最大的磚造酒精槽縣定古蹟，近期更與開發高雄駁二特區的IN89映集團簽署MOU合作備忘錄，將把四棟停用的木構舊倉庫開發為「雲林駁二」，結合酒精槽，開發為雲林糖業藝文特區。