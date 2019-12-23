發表選舉小物 雲林謝淑亞推運動風

國民黨雲林縣第二選區立法委員候選人謝淑亞今天發表競選小物「運動領巾」，在舞蹈老師賴忶蓁帶領下，謝淑亞和縣長張麗善、縣議員賴淑娞及支持者穿戴運動領巾走秀，展現運動風格，謝淑亞表示，若進入立法院，會爭取加強推廣運動相關經費，帶動運動風氣。

謝淑亞今天親自帶隊，打破年齡攜手走秀，展現「競選小物」的時尚風格，希望打造雲林運動時尚，鼓勵大家不分男女老少經常要運動，張麗善也陪同走秀，展現活力。