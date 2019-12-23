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禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報嘉義縣家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異常死亡情形，經家畜所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，3114隻火雞今天全數完成撲殺及清場工作。

17日太保市洪姓種鵝場主動通報家畜疾病防治所，其飼養種鵝異常死亡，經家畜所採樣送驗後，由農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，20日完成撲殺清場工作，種鵝1862羽，隔3天，又傳出火雞場感禽流感撲殺。

家畜所指出，蔡姓火雞場20日主動通報所飼養約13周的火雞，日前陸續出現死亡，家畜所派員進行移動管制並採病體送驗，檢驗結果確定感染H5N2亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺清場。

家畜所表示，該場半徑1公里禽場有15場，1-3公里禽場55場，共計70場，家畜所將會同溪口鄉公所儘速派員完成疫情及訪視，防止疫情擴散。

家畜所強調，國際疫情嚴峻，早期發現、即時處置是控制禽流感傳播的重要原則，請養禽業者配合政府各項防疫及監測作為，即時通報疑似案例。尤其近來寒流來襲，家禽抵抗力降低，請業者加強禽場保溫及通風措施，自主作好場內防鳥設施及落實生物安全工作，防範疫情發生及傳播，共同維護產業安全。

嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異...
嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異常死亡情形，經家畜所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，3114隻火雞今天全數完成撲殺及清場工作。圖／防治所提供
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嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異...
嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異常死亡情形，經家畜所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，3114隻火雞今天全數完成撲殺及清場工作。圖／防治所提供
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嘉義縣溪口鄉蔡姓鄉民飼養的火雞場，20日主動通報家畜疾病防治所，飼養的火雞發生異常死亡情形，經家畜所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，3114隻火雞今天全數完成撲殺及清場工作。圖／防治所提供
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禽流感疫情

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