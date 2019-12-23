親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／緬懷許天賢牧師 全台首座自由人權歷史場址揭牌

2019-12-23 16:01聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

已故的許天賢牧師在「美麗島事件」後，在服務的台南白河林子內教會被捕入獄，歷經40年，台灣基督長老教會、促轉會今在林子內教會舉行紀念紀念禮拜暨自由人權場址揭牌儀式，該教會也列為全台首座自由人權歷史場址，提醒後人勿忘戒嚴時期這段歷史事件。

許天賢是台南神學院畢業校友，當時在嘉義中會（嘉義中會教區包括濁水溪以南，急水溪以北）林子內教會擔任傳道師，民國68年美麗島事件前，許與多位牧師在世界人權日出席高雄美麗島雜誌社所舉辦的群眾活動。

民國68年12月23日約上午11時，當時許天賢仍在林子內教會講壇講道，遭警察強行入內逮捕，許被捕前請求等禮拜完再同行遭警拒絕，留下一群受驚愕然信徒，和剛滿周歲的女兒在許妻懷中嚎啕大哭，許天賢後來被羅織罪名判刑3年入獄。

歷經40年，許天賢已於民國104年過世，但是台灣基督長老教會對於許天賢當年戒嚴時遭到的待遇仍不平，歷經40年，今天在林子內舉行紀念禮拜，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、促轉會代理主委楊翠也出席自由人權場址揭牌儀式。

文化局指出，今年進行台南人權歷史場址調查計畫，林子內教會也是全台第一座列為自由人權歷史場址，希望拋磚引玉，盼台南能充滿史實與真理和民主，提醒後代子孫，勿忘記這段不幸歷史過往。

緬懷已故的許天賢牧師，全台首座自由人權歷史場址揭牌，今在台南白河林子內教會進行揭...
緬懷已故的許天賢牧師，全台首座自由人權歷史場址揭牌，今在台南白河林子內教會進行揭牌，台南市長黃偉哲（右二）、文化局長葉澤山（右一）、促轉會代理主委楊翠（左一）等人出席揭牌儀式。記者謝進盛／攝影
分享
緬懷已故的許天賢牧師，全台首座自由人權歷史場址揭牌，今在台南白河林子內教會進行揭...
緬懷已故的許天賢牧師，全台首座自由人權歷史場址揭牌，今在台南白河林子內教會進行揭牌。台南市長黃偉哲（右二）、文化局長葉澤山（右一）、促轉會代理主委楊翠（左一）等人出席揭牌儀式。記者謝進盛／攝影
分享
會後一行人祈禱，提醒世人勿忘這段歷史事件。記者謝進盛／攝影
會後一行人祈禱，提醒世人勿忘這段歷史事件。記者謝進盛／攝影
分享

人權美麗島事件促轉會
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44

影／余湘訪嘉義到宅沐浴 她：政府應讓民間無後顧之憂

2019-12-23 17:09

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

虎尾糖廠開工了！想看嘟嘟小火車快來參觀

2019-12-23 16:53

發表選舉小物 雲林謝淑亞推運動風

2019-12-23 16:52

平安夜南台灣最美教堂聖奧德堂、敏道家園布置馬槽

2019-12-23 15:26

台南左鎮消防員搞創意 吸引孩童輕鬆學習各項防災知識

2019-12-23 15:03

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

大隻雞慢啼 翁章梁就職周年：嘉義縣農工並重拚觀光

2019-12-23 12:59

偵破後壁炸彈客 大台南警察之友會慰勉南警辛勞

2019-12-23 11:37

愛心保險員遺愛 贈多功能生理監視器提升緊急救護品質

2019-12-23 11:17

斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

2019-12-23 11:11

台南市教育產業工會 選出今年教育代表字「序」

2019-12-23 11:10

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

無痕山林 林務局淨山、搭廁所

2019-12-23 00:05

陳其邁承諾顧嘉 黃敏惠：勿淪選舉語言

2019-12-23 00:01

3000彩繪燈籠 點亮雲林太平老街福德宮

2019-12-22 23:08

1公里塞半小時 號誌急改回

2019-12-22 23:04

女力研發 耐病種苗造福蕉農

2019-12-22 23:03

台南小學因材施教 科技當後盾

2019-12-22 23:02

傅大偉辦問政說明會 黃敏惠：要選會為嘉義市做事的人

2019-12-22 22:22

照護弱勢者 台南勞工局結合工會志工修繕居處

2019-12-22 20:24

控政府減塑卻進口100噸垃圾 蔡明峰：本末倒置

2019-12-22 19:40

台南家扶選出專屬大廚 料理讓人動容的美食

2019-12-22 19:33

台南六選區候選人紙上政見 談拉近城鄉差距

2019-12-22 19:23

鄭文燦至嘉義陪同蔡易餘掃街拜票 喊出胖周瑜挺易瑜

2019-12-22 19:21

鋼鐵韓粉相挺造勢萬人起跳 催化拚場風再起

2019-12-22 17:10

力挺張嘉郡爭取福利保障 雲林縣新住民成立後援會

2019-12-22 17:08

照顧弱勢 南科飯店業者結合善心者實現耶誕願望

2019-12-22 16:36

蔡英文雲林固選情 蘇治芬：拚蔡英文對手雲林得票最低

2019-12-22 16:31

蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-22 16:04

3000顆彩繪燈籠沿街高掛 斗六福德宮點亮燈海

2019-12-22 13:27

檢事官轉行律師和土木技師 自詡法律及工程界橋梁

2019-12-22 11:35

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

侯友宜就職周年前 新北小內閣調動

2019-12-23 10:38

郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

李佳芬出席高雄兒少圓夢活動 被問到遊行不發一語

2019-12-22 20:49

為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香

2019-12-23 10:08

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

候選人妹遭酒駕撞亡 她淚憶：妹妹孩子快忘記媽媽聲音

2019-12-22 19:28

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37

美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 19:28

機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰

2019-12-22 23:30

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

阿里山林鐵107歲 鐵道迷搭蒸汽火車SL25慶賀

2019-12-22 21:46

站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」

2019-12-22 19:55

豐原車站旁東北街卡卡 中市府花7千萬拓寛明年中可會車

2019-12-22 20:08

頭份市永貞宮擲筊慶元宵 最大獎休旅車一輛

2019-12-23 09:03

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空步道

2019-12-22 21:46

弘光科大學生辦耶誕餐會 還做上萬包子饅頭義賣助弱勢

2019-12-23 10:18

控政府減塑卻進口100噸垃圾 蔡明峰：本末倒置

2019-12-22 19:40

海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾

2019-12-23 08:55

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28

謠傳中市府不蓋社宅 盧秀燕：開工動土勝於雄辯

2019-12-22 19:40

到HTC總部玩VR 侯友宜：用在警消實戰、地震救災減傷亡

2019-12-23 14:45

明年元旦新北29區同步升旗 現場還送限量國旗毛巾

2019-12-23 12:15

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

美！大雪山、杉林溪… 楓紅

2019-12-22 23:55

影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

2019-12-23 13:34

綠營議員提案林鄭列不受歡迎人物 高市府：陸委會職權

2019-12-23 12:56

偵破後壁炸彈客 大台南警察之友會慰勉南警辛勞

2019-12-23 11:37

影／基隆長庚把「池塘」搬進兒科病房 病童玩到暫忘痛

2019-12-23 13:33

就職周年 潘孟安：3年內定調重大建設

2019-12-22 23:52

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

2019-12-23 11:11

桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘

2019-12-22 18:39

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心

2019-12-22 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top