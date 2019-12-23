影／緬懷許天賢牧師 全台首座自由人權歷史場址揭牌

已故的許天賢牧師在「美麗島事件」後，在服務的台南白河林子內教會被捕入獄，歷經40年，台灣基督長老教會、促轉會今在林子內教會舉行紀念紀念禮拜暨自由人權場址揭牌儀式，該教會也列為全台首座自由人權歷史場址，提醒後人勿忘戒嚴時期這段歷史事件。

許天賢是台南神學院畢業校友，當時在嘉義中會（嘉義中會教區包括濁水溪以南，急水溪以北）林子內教會擔任傳道師，民國68年美麗島事件前，許與多位牧師在世界人權日出席高雄美麗島雜誌社所舉辦的群眾活動。

民國68年12月23日約上午11時，當時許天賢仍在林子內教會講壇講道，遭警察強行入內逮捕，許被捕前請求等禮拜完再同行遭警拒絕，留下一群受驚愕然信徒，和剛滿周歲的女兒在許妻懷中嚎啕大哭，許天賢後來被羅織罪名判刑3年入獄。

歷經40年，許天賢已於民國104年過世，但是台灣基督長老教會對於許天賢當年戒嚴時遭到的待遇仍不平，歷經40年，今天在林子內舉行紀念禮拜，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、促轉會代理主委楊翠也出席自由人權場址揭牌儀式。