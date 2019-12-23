客製化放射治療 成功治癒第四期口咽癌

林姓男子有20多年菸飲因口腔有異物感、左頸腫瘤到某醫學中心求診，被診斷是第4期口咽癌，醫學中心醫師對開刀手術沒有把握，林轉向台南市立安南醫院求助，放射科主任醫師梁永昌為林執行客製化的放射、化學治療，治療後1個月再檢查左頸腫瘤已消失。

林表示，先前醫學中心醫師診斷他腫瘤已壓到靜脈，開刀手術不敢說有把握，只能拚拚看。林找上安南醫院放射腫瘤科主任梁永昌醫師協助，但林看到其他病例，擔心放射治療有嚴重副作用，一度猶豫。梁永昌向林說明，「階段式隨形影像導引強度調控放射治療」搭配化學治療，可針對腫瘤分布型態與擴展範圍，做出客製化的治療，取得林認同。梁永昌說，這種階段式隨形治療，可跟著腫瘤大小與形狀變化做適時調整，降低副作用，患者能舒適地完成治療，治療後有高品質社交活動與存活率。

林從今年8月底開始做放療，治療過程順利讓腫瘤快速縮小，原本黏固不動的舌頭在治療2週後能正常活動，左頸腫塊也迅速變小，開始恢復口腔進食、體重慢慢增加，體能活動正常。

梁醫師表示，隨著腫瘤體積縮小，放射治療計畫也逐步階段式調整，目的是要正常組織器官接受的劑量降低，能大幅降低口腔與咽喉部位副作用。整個放射治療過程，患者都可正常進食與社交活動，生活型態絲毫不受影響，讓林喜出望外。