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平安夜南台灣最美教堂聖奧德堂、敏道家園布置馬槽

2019-12-23 15:26聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

明晚耶誕節前夕平安夜!紀念慶祝耶穌基督誕生，帶來救恩平安喜樂好消息，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，以及天主教創辦的嘉義縣敏道家園，都按聖經記載，佈置2000多年前耶穌誕生的馬槽，放置聖嬰耶穌及聖母瑪利亞、 若瑟態像，象徵耶誕節帶給世人希望和愛的訊息。

位在車水馬龍台1線忠孝路上聖奧德堂，有形狀如祈禱的手設計的斜屋頂式建築，以及馬賽克拼貼藝術，是兩大宗教藝術特色，已故創辦神父、荷蘭籍畢耀遠生前開玩笑說「因為錢不夠才只能蓋一半」，半個多世紀前，由美國婦人郎奧德出資、畢耀遠監工興建完成，委託墨西哥裔美國籍藝術家鮑博，用馬賽克藝術設計完成。

慶祝耶誕節，中華聖母會越南籍修女阮安納及教友，共同在教堂祭台前，佈置溫馨慈善的馬槽，搭配馬賽克藝術壁畫，吸睛動人，述說耶穌降生帶給世人「天主與人同在」大喜訊。

每年12月，收容重度身心障礙朋友的敏道家園，充滿溫馨歡樂氣息，外國修女們帶領員工佈置耶誕裝飾，以環保回收材質重現2000多年前耶穌誕生馬槽；明晚平安夜將舉行耶誕PARTY，由身心障礙服務象與工作人員籌劃，主題「繽紛色彩的聖誕」，因著馬槽五顏六色，感謝社會大眾長年來慷慨熱情付出，讓身心障礙朋友在溫暖家園享有愛與歡笑。

耶誕節，不只天主教及基督教慶祝，歲末寒冬感恩季節，嘉義長庚醫院上午在一樓大廳，舉辦耶誕節音樂會關懷活動，院長林志鴻帶醫護同仁及志工朋友，傳遞耶誕祝福，將歡樂氣氛帶進醫院，溫暖每個人，邀請在地「好朋友樂團」演出，安排長庚吉祥物「阿波」發送糖果。

天主教創辦的嘉義縣敏道家園佈置耶穌誕生的馬槽。圖／敏道家園提供
天主教創辦的嘉義縣敏道家園佈置耶穌誕生的馬槽。圖／敏道家園提供
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紀念慶祝耶穌基督誕生，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，按聖經記...
紀念慶祝耶穌基督誕生，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，按聖經記載佈置耶穌誕生的馬槽。圖／聖若望主教座堂提供
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紀念慶祝耶穌基督誕生，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，按聖經記...
紀念慶祝耶穌基督誕生，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，按聖經記載佈置耶穌誕生的馬槽。圖／聖若望主教座堂提供
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嘉義長庚醫院上午舉辦耶誕節音樂會關懷活動。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚醫院上午舉辦耶誕節音樂會關懷活動。圖／嘉義長庚提供
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天主教創辦的嘉義縣敏道家園佈置耶穌誕生的馬槽。圖／敏道家園提供
天主教創辦的嘉義縣敏道家園佈置耶穌誕生的馬槽。圖／敏道家園提供
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耶誕節教堂

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