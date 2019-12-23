平安夜南台灣最美教堂聖奧德堂、敏道家園布置馬槽

明晚耶誕節前夕平安夜!紀念慶祝耶穌基督誕生，帶來救恩平安喜樂好消息，有「南台灣最美教堂」稱譽的天主教嘉義市聖奧德教堂，以及天主教創辦的嘉義縣敏道家園，都按聖經記載，佈置2000多年前耶穌誕生的馬槽，放置聖嬰耶穌及聖母瑪利亞、 若瑟態像，象徵耶誕節帶給世人希望和愛的訊息。

位在車水馬龍台1線忠孝路上聖奧德堂，有形狀如祈禱的手設計的斜屋頂式建築，以及馬賽克拼貼藝術，是兩大宗教藝術特色，已故創辦神父、荷蘭籍畢耀遠生前開玩笑說「因為錢不夠才只能蓋一半」，半個多世紀前，由美國婦人郎奧德出資、畢耀遠監工興建完成，委託墨西哥裔美國籍藝術家鮑博，用馬賽克藝術設計完成。

慶祝耶誕節，中華聖母會越南籍修女阮安納及教友，共同在教堂祭台前，佈置溫馨慈善的馬槽，搭配馬賽克藝術壁畫，吸睛動人，述說耶穌降生帶給世人「天主與人同在」大喜訊。

每年12月，收容重度身心障礙朋友的敏道家園，充滿溫馨歡樂氣息，外國修女們帶領員工佈置耶誕裝飾，以環保回收材質重現2000多年前耶穌誕生馬槽；明晚平安夜將舉行耶誕PARTY，由身心障礙服務象與工作人員籌劃，主題「繽紛色彩的聖誕」，因著馬槽五顏六色，感謝社會大眾長年來慷慨熱情付出，讓身心障礙朋友在溫暖家園享有愛與歡笑。