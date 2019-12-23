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假人頭堆成耶誕樹 美容科學生創意吸睛

2019-12-23 12:24中央社 台南23日電

台南市長榮女中今天發表由學生發揮巧思製作的環保耶誕樹，其中美容科學生以美髮課程使用過的假人頭，堆出一棵人頭耶誕樹，乍看之下有點嚇人，但對學生來說也是學習的紀念。

長榮女中校長蔡玉敏表示，校方平時除落實垃圾分類及資源回收，也推廣垃圾減量，並將回收再利用觀念融入教學。先前曾以日本鯉魚旗概念，讓學生在縫紉課用廢布製成「虱目魚旗」。這次配合耶誕佳節檔期，舉辦全校性的環保耶誕樹創作比賽。

蔡玉敏表示，校方把近期各類回收物品發給各班學生。這些看上去跟一般家用垃圾沒兩樣的回收物，經過學生們展現巧思，利用時間加工後，變成一棵棵繽紛的耶誕樹，成果令人驚豔。

她說，其中由美容科「幸福魔髮師」特招班學生打造的「人頭耶誕樹」，讓師生眼睛一亮。對美容科學生而言，假人頭是最重要的學習工具，3年平均每人約用掉10顆，特招班因實作課程多，用得更多。

蔡玉敏指出，假人頭從一開始的長髮飄逸，歷經吹、梳、染、燙的摧殘，再到最後的推剪，就功成身退。學生們捨不得丟掉這些已相伴2年多時間的假人頭，便以厚紙板當支架，堆疊成一棵別有風格的耶誕樹，也紀念辛苦的學習歷程。使用約50顆假人頭的創作或許有點嚇人，但對美容科學生來說別具意義。

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