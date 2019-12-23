愛心保險員遺愛 贈多功能生理監視器提升緊急救護品質

台南市保險員陳偲函非常有愛心，10月因病過世，遺願捐贈消防器材助人，父親陳榮文今天在消防局第三大隊佳里分隊捐贈「多功能生理監視器12導程機」，消防局副局長梁全順代表接受，希望這樣的高單價救護器材，能帶來最佳的緊急救護服務品質，造福市民。

消防局緊急救護科楊才泓表示，捐贈者陳偲函生前是保險專員，「不分日夜為客戶服務，把客戶當朋友、當家人，不管是生活周遭小事、情緒需要排解或生活有困難，陳小姐都會鼎力相助」。

他說：有位客戶因生活困難無法扶養年幼小孩，陳小姐義無反顧的接手扶養，從幾個月大扶養至上小學，不遺餘力的當作自己親生小孩在照顧。

陳偲函也常常做善事，捐贈物資或金錢給基金會或社福團體、動保團體等，她也曾經勸客戶，如果身後遺產不想要留給家人，可以選擇回饋社會，捐贈救護車或器材，讓更多有需要的民眾得到真正的幫助。

陳偲函希望能藉自己的善行拋磚引玉，期望能為「創造更多人的健康幸福」盡最大努力，父親陳榮文為完成愛女生前心願，以愛女之名捐贈110萬元購買多功能生理監視器(x-series) 配合救護車出勤，希望能為在地救護系統增添些許助力並給當地鄉親提供更完善的醫療資源。

陳榮文表示，得知多功能生理監視器可幫助許許多多到院前心肌梗塞的病患，藉由機器提早判讀心肌梗塞患者並同步將12導程資訊傳送各大急救責任醫院，大幅縮短實施心導管手術時間，讓病患能更快獲得救助，提高到院前急救成功率。

市長黃偉哲表示，消防局現一線救護車共60輛，已配備多功能生理監視器(x-series)共10部，107年7月至今從判讀329件案例，經醫院確診共34件，成功挽救了34個家庭。