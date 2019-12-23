斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

斥資逾1億4千萬元，全長6公里的台南柳營義士路路面優質工程完成，往來柳營科技園區及柳營大小腳腿聚落道路獲得具體改善，地方稱便。

柳營義士路涵蓋南109線及南95線公路，是柳營科技工業區對外重要聯絡道路之一，沿線綠樹蓊鬱形成「太康綠色隧道」美景。然因長期因大型車輛頻繁輾壓致路況不佳，影響用路人安全及舒適度。

為提升道路品質並美化街景，台南市府政府工務局爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助，全長6公里，比照路平專案規格辦理路面及路基改善、植栽景觀美化、交通號誌與路燈共桿等，總經費達1億4800萬元(中央補助1億2136萬元，市府配合款2664萬元)，工程於108年4月9日動工，11月19日完工。

台南市長黃偉哲上午前往視察工程，聽取工務局長蘇金安工程簡報，台南市議員蔡育輝也出席，向鄉親陳述協助爭取施工過程。

黃偉哲說，市府非常重視溪北建設，義士路工程除了強化路基增加耐用度把道路鋪的更平穩、漂亮，更增添許多巧思，且參考其他先進國家使用綠色材料轉爐石，更為環保盡一份心力