台南市教育產業工會 選出今年教育代表字「序」

台南市教育產業工會暨台南市教師會，今天在市議會公布台南市今年教育代表字「序」，理事長侯俊良說，2019年是市長黃偉哲和新一屆議員上任後第一年，市府、議會和教育團體互動上不同過住緊張氣氛，多了更多溝通互動與合作，雖然在教育議題上有不同意見，但仍能理性討論依序漸漸改善，選出「序」做為年度代表字。

侯俊良說，「序」辭典上有「排列的次第，開頭的」等含意，2019年井然有序，期望明年營造育教友善環境 ；民進黨市議員呂維胤說，「序」代表條條有理、層次分明的意思，他認為台南市教育局長鄭新輝善於和教育產業工會、教師會溝通，今年教師考績獎金提早1個月發放，就是很好的成果，並期許教育局重視加強雙語教學。

教育局長鄭新輝說，很感謝台南市教育產業工會暨台南市教師會反映很多老師的問題，包括考績獎金、未休假加班費加速核發、強化性平、霸凌等問題處理制度化，整個1年來，教育局會在議會督促下，在「序」字之下，持續維護教師權益，提高學生受教品質。