新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

嘉義縣新港文教基金會日前於新港鐵路公園舉辦「田園地景 點亮新港」裝置藝術展覽，展期到明年2月16日，邀請5位駐村藝術家透過不同媒材的藝術創作，以在地生活連結為主題，展現新港地方故事，帶領民眾到公共空間與裝置藝術拍照、互動。

展期將跨越耶誕節、跨年、農曆春節、元宵節，新港文教基金會執行長徐家瑋表示，這次邀請5名駐村藝術家包含黃文淵、楊海茜、翁榮燦、周學涵以及郭柏彥，他們打造的展覽作品，白天是裝置藝術，到了晚上會點上各種彩色燈泡，讓人有迷你燈會的感受，第一次點燈許多民眾都不自覺讚嘆「好美」。

其中由知名毛線編織藝術家楊海茜，運用多元色彩融合特異的編織技法，創作近60片不同大小圖樣的捕夢網，編織成代表「長壽」、「富貴」、「康寧」、「好德」、「善終」，的「小五福」掛在各大樹之間。

而翁榮燦則經過了解鐵路公園的改造歷史，以「腳踏實地」為創作發想，透過竹片織出一雙巨大的作食人厚實雙腳，帶領民眾回到18年前，地方義工改造鐵路公園的辛勞。