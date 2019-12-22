傅大偉辦問政說明會 黃敏惠：要選會為嘉義市做事的人

嘉義市立法委員候選人傅大偉今晚於嘉邑鎮天宮舉辦問政說明會，邀請立法委員王育敏、曾銘宗、嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、議員陳家平、鄭光宏等人上台助講，黃敏惠表示，嘉義市西區運動中心、鐵路高架化都是中央政府答應嘉義市的政策，卻都跳票，嘉義市要選會為嘉義市做事的人。

議員鄭光宏表示，陳水扁民國92年到嘉義市，當時嘉義市原是要做鐵路地下化，需要花費457億經費，當時中央說，如果改成鐵路高架化僅需要花費120億，如果嘉義市同意，中央將全額負擔，後來嘉義市同意了，但中央政府卻跳票。

立法委員王育敏表示，這次選舉要選能為嘉義市爭取預算的人，傅大偉從里長、議員等基層開始做起，相信會努力為地方爭取資源。

黃敏惠表示，嘉義市雖然土地小、人少、資源也有限，但嘉義市又稱為民主聖地，為了下一代的鄉親，這個時候需要團結，讓大家看見嘉義市。

黃敏惠說，現在嘉義市的立法委員雖然任期還沒結束，人卻消失不見，嘉義市需要一位真正會為地方發聲的人，傅大偉是「古意」人，「古意人」要支持「古意人」，讓他替大家爭取嘉義市的建設。