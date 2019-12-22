阿里山林鐵107歲 鐵道迷搭蒸汽火車SL25慶賀

阿里山林業鐵路今天過107年通車周年慶，昨開放超過100年歷史的蒸汽火車頭SL25，附掛檜木列車，供107名民眾搭乘，林鐵處也推出一年的「未來車票」，限量107組，民國112年嘉義到阿里山全線通車後，會安排禮賓專車，持未來車票的民眾可優先搭乘。

阿里山林業鐵路管理處今天在嘉義車庫園區慶生，林鐵處準備小火車造型的蛋糕，由嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁和林鐵處長黃妙修共同切蛋糕，並請來林鐵退休員工共襄盛舉，現場也播放百人慶賀生日影片，由林鐵沿線的鐵道迷、青年學子及社區民眾等人，共同獻上生日祝福。

黃妙修並致贈檜木燒烙達人張福昇精心打製的檜木感謝狀給鐵道達人蘇昭旭、檜木油畫藝術家童寅，以及集材機捐贈者謝丁茂家族，感謝他們為保存阿里山林業及鐵道文化的貢獻。

黃妙修說，明年將開啟「記憶回溯計畫」，透過耆老訪談、老照片和歷史文件的紀錄與蒐集，重現阿里山林業及林鐵過往脈絡及歷史價值。

林鐵處為了重現蒸汽火車載客光景，推出蒸汽火車頭SL25附掛的檜木列車，供民眾搭乘，只要身分證有「107」的任兩碼數字，都有資格搭車，吸引許多鐵道迷排隊，直呼「好像回到從前！」

阿里山林鐵處副處長周恆凱說，目前阿里山林業鐵路只有從嘉義市通到十字路站，民國112年整修完成後，才會全線通車，昨天在北門車站開賣未來車票，每套1200元，內含一只木質車票、三款木頭磁鐵及一只「嘉義-阿里山」單程車票，可優先搭乘全線通車後的禮賓車次。

嘉義市長黃敏惠表示，阿里山林鐵107歲了，這個歲數只比中華民國小1歲，顯見阿里山林鐵多麼具有標竿性，是嘉義市之寶、更是台灣之寶。