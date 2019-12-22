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台南家扶選出專屬大廚 料理讓人動容的美食

2019-12-22 19:33聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

南台南家扶今天在安南區塭南里活動中心舉辦歲末送暖活動。圖／家扶提供
南台南家扶今天在安南區塭南里活動中心舉辦歲末送暖活動。圖／家扶提供
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南台南家扶今天在安南區塭南里活動中心舉辦歲末送暖活動，並從千個接受家扶扶助的家庭中，選出5名「專屬大廚」接受表揚，5個大廚都是在逆境中仍不忘用溫暖的餐點照顧孩子，其中都有讓人動容的故事，活動現場並烹煮這些愛的料理讓大家品嚐。

大廚之一的陳金仙阿嬤，因二兒子罹患精神疾病、二媳婦不負家責，阿嬤一肩扛起孫子小霖(現就讀國二)的照顧責任，然多年來的勞累讓阿嬤不幸罹患大腸癌末期，這段期間不斷進出醫院進行化療才稍有控制。而原本阿嬤滿心期待與孫子到場接受表揚，不料12月初狀況急轉直下，緊急手術後現僅能留院觀察，由小霖代替阿嬤接受「專屬大廚」的表揚，並在社工陪伴下現場料理阿嬤的拿手菜「青椒炒肉絲」，向大家分享兩人專屬的幸福味道，也訴說著祖孫間約好一起走下去的約定，現場氣氛令人動容。

38歲的黃氏市是來自越南的新住民，個性堅韌且相當有責任感，婚後不但扛起一家生計，還要照顧經常出入醫院領有中度身心障礙的先生、年近80歲的婆婆及年幼的孩子，無怨無悔的為家庭付出，即使來台將近10年未曾返鄉探望親人，也從不埋怨。先生長期因精神疾病入住醫院，無一技之長的黃女士僅能在擔任臨時洗碗工，以微薄收入養育小雯，相當辛苦，而小雯最愛吃媽媽做的是咖哩飯，雖然沒有豐富食材，但對小雯來說是樸實又充滿母愛的料理。

36歲排灣族潘恩琳，婚後育有兩子女(現分別就讀國一、小六)，原本平凡、幸福的家庭，丈夫卻在107年7月發生車禍而一夕間變調。當時丈夫左半身癱瘓，生活無法自理，甚至失去語言能力，面對如此巨大的衝擊，她不僅要在工地打工養家，還要照顧先生、子女，相當辛苦，但她堅強走過，現在丈夫已逐漸能開口說話，而她給孩子最溫暖的料理是用罐頭煮的茄汁鯖魚麵，價格便宜，卻是一家人共同的味道。

56的陳芊蕙從小在戲班工作，獨自照顧女兒，民俗技藝產業受到時代衝擊，開始沒落，她因此遭逢人生低潮，罹患憂鬱症，但即便經濟及身心狀態均不佳的情況下，仍極盡所能地給女兒最好的，平時一定會騰出時間親自燒菜做飯，即便女兒已在外地求學，從未忘記過的就是母親的愛，還有媽媽因為經濟困難，常買肉自行醃製的鹹豬肉。

還有72歲的阿嬤何玉金，四處撿資源回收、從事清潔工，賺取微薄之收入，養育兩個孫子。何女士僅有國小學歷，大字不識幾個的她，卻很重視孫子的教育及品格，每當家扶中心辦理活動時，不論路途多遙遠，她總會利用時間帶著兩個孫子一起參加，希望兩個孫子可以好好學習、長大，不要誤入歧途。兩孫子分別為小三、小一，大孫子患有學習障礙，最喜歡的是阿嬤煮的蛋包飯。

有時候孩子身體不舒服或是沒有胃口的時候，阿嬤就會問要不要吃阿嬤做的蛋包飯，兩個孩子都會期待等著阿嬤做好蛋包飯給他們吃。孩子們說阿嬤都會加魚肉、肉鬆和飯一起下去炒，最後再用蛋皮把飯包起來，這道菜是兩孫子記憶中最深刻的味道，也是只有阿嬤才煮得出來的特殊滋味。

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