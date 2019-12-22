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台南六選區候選人紙上政見 談拉近城鄉差距

2019-12-22 19:23聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市立委第6選區幅員遼闊，從熱鬧的東區到偏遠的龍崎等，其中還有位在歸仁的台南高鐵站，從高鐵開通以來12年發展仍有限，未來該如何拉近城鄉差距、將高鐵效應擴大，是區域立委應努力的目標。

安定力量提名的李晉豪認為，沙崙在科學城進駐後發展不是問題，但未來更將拉大城鄉差距，建議86快速道路應該延到龍崎、增設關廟匣道，同時鼓勵青年返鄉創業、設立區域醫院，才有機會平衡城鄉發展。

國民黨提名的洪秀柱則表示，高鐵特定區發展緩慢，雖然政府主導下有一些單位進駐，但光靠政府顯然不夠，應檢討土地發展政策，鼓勵民間投資，才能加速；而她也認同交通是幫助偏鄉發展的重要工具，龍崎有世界級的地景，只要交通建全一定有機會發展起來。

台澎黨提名的唐宇姮指出，86開通後已拉近了城鄉的距離，每個地區先天條件不同，應該找到每區的特色，發展與建設應該因地而異、因人而異；至於高鐵特定區的開發，可以比照高雄駁二，多設立大型展覽館，自然可以帶動經濟發展。

民進黨提名的現任立委王定宇則表示，目前正在興建中的關廟砲校五條聯外道路，將一併建構周邊城鎮完整的交通路網，未來龍崎與關廟將有機會成為支持歸仁綠能園區居住、休憩的最佳腹地，加上綠能園區有許多研究單位進駐，未來還將興建雙語學校，教育水準大幅提高，在東區與原台南縣的立通瓶頸打通後，東區與南關線的差距一定會逐漸縮小。

台灣維新提名的翁語含也表示，東區與新豐區的距離很近，而且新豐有許多在地名產，但目前東區民眾在假日很少前往新豐，應該加以整合帶動，並推動新豐科技園區設立，繁榮地方經濟，而南關線有不少工廠可，惜繳稅很少留在地方，也應打破中央集稅的情況。

台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限。記者修瑞瑩／攝影
台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限。記者修瑞瑩／攝影
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台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限，空地相當多，四處可以看到求售的招牌 。...
台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限，空地相當多，四處可以看到求售的招牌 。記者修瑞瑩／攝影
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台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限。記者修瑞瑩／攝影
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台南高鐵站設立十多年，但至今周邊發展有限。記者修瑞瑩／攝影
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2020選舉台南市立委2020選舉

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