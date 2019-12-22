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鄭文燦至嘉義陪同蔡易餘掃街拜票 喊出胖周瑜挺易瑜

2019-12-22 19:21聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

桃園市市長鄭文燦今日下午到嘉義縣水上鄉民進黨立委候選人蔡易餘競選總部，加油打氣，短暫停留在總部約5分鐘後，隨即出發掃街拜票，鄭文燦笑稱，蔡易餘在全國可見度很高，連對手要罵，也專挑他出來罵，認為自己特地來為嘉義，為蔡易餘發聲是最好的選擇。

鄭文燦表示，在自己還沒來之前，就知道蔡易餘競選總部已想好口號，喊出「胖周瑜挺易瑜」。

鄭文燦說，韓國瑜說他們白白胖胖，無論是白白胖胖或是黑黑瘦瘦，會做事，勤政愛民，就能抓住市民的心，就是好的公職。

鄭文燦指出，蔡易餘在任期內拼拚出3個目標，第1是拚經濟，馬稠後後期產業園對嘉義開發相當重要，第2個是要拚建設，故宮南院建成後，仍需有更多的使用方向，第3目標為顧及民生，幫助年輕人減稅，包括年輕家庭，負擔低一點，甜蜜多一點，此3個目標對嘉義相當重要。

鄭文燦喊出，盼蔡易餘在嘉義拼出最好的成績，蔡英文總統在嘉義拿到最高票，鄭文燦說，自己與水上鄉鄉長是舊識，現場喊出要蔡易餘努力拚連任，持續推動水上鄉發展。

在出發掃街拜票前，全國胖子挺小英後援會也頒發證書，邀請鄭文燦擔任後援會榮譽會長，現場大聲喊出，「蔡易餘，會做事。」、「胖周瑜，挺易餘。」，競選總部氣勢高昂。

全國胖子挺小英後援會現場頒發證書，邀請桃園市市長鄭文燦（左二）擔任後援會榮譽會長...
全國胖子挺小英後援會現場頒發證書，邀請桃園市市長鄭文燦（左二）擔任後援會榮譽會長。記者黃晴雯／攝影
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桃園市市長鄭文燦為蔡易餘助選加油打氣，一同在水上鄉掃街拜票。記者黃晴雯／攝影
桃園市市長鄭文燦為蔡易餘助選加油打氣，一同在水上鄉掃街拜票。記者黃晴雯／攝影
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