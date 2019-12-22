鋼鐵韓粉相挺造勢萬人起跳 催化拚場風再起

投票日接近，藍綠拚場也愈激烈，選前一周韓國瑜將兩次到台南造勢，而綠營則宣布將在韓國瑜來台南的隔天，舉辦「台南有史以來最大場的造勢」，活動上看十萬人，拚場較勁意味濃厚。

台灣過去的選舉「拚場」固然相當重要，但在「黨外」的氣氛隨著政黨輪替成為常態而逐漸淡去後，選舉造勢場參與的人數不如以往多，拚場成為形式，但在韓國瑜去年投入選舉以來，由於每次造勢活動都有鋼鐵韓粉相挺，違勢場都是「萬人起跳」，綠營雖然在動員上相對較弱，但輸人不輸陣，拚場氣勢再起。

台南蔡英文賴清德競選總部今天在競總主委黃偉哲的帶領下，與各區的競選幹部、水噹噹後援會等，大家一起搓湯圓聯絡感情，同時也為5日的選前大造勢，磋商細節。

競總辦公室主任潘新傳表示，參與民進黨30幾年來，就是為了舉辦台南有史以來最大的造勢活動，為綠營在台南的經營締造里程碑，「我不敢說這場是絕後，但保證盛況空前！」；據悉，綠營台南集結大造勢，除了展現團結，而此次也是黃偉哲在當選市長後首次遇到的大選，如果台南營造出氣勢，得票率高，也可以襯出黃的聲勢，所以競總強力動員。