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照顧弱勢 南科飯店業者結合善心者實現耶誕願望

2019-12-22 16:36聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南善化南科贊美酒店發起的「暖暖耶誕、贊美有愛」活動，邁入第五屆。今年持續與鄰近國小合作，由飯店發出心願卡片讓134位小朋友填寫，業者今天幫學童舉辦耶誕音樂饗宴，讓小朋友能領到禮物，還能聽音樂，看表演，吃美食，提前度過耶誕節。

這項愛心活動12月初展開短短不到10天，上百份禮物就被認養一空，今年134名學童，都是來自善化、大內、山上、官田4區國小，出身單親、低收入、隔代教養家庭，普遍經濟狀況不甚理想，文具圖書、運動用品、小家電等，都是小朋友最迫切渴求的禮物。

台南市氣球藝術推廣協會收到今天也為每位小朋友折造型氣球，由協會志工們扮演聖誕老人，分送給台下小朋友，有知名動畫電影冰雪奇緣Elsa、佩佩豬等，小朋友們一一開心高舉自己的耶誕小禮物，參與的崑山科大公廣系學生，也邀請到幸運草弦樂四重奏樂團，奏出美妙聖誕歌曲。

從新加坡到南科出差過的黃先生，特別從丹麥直送小朋友想要的樂高積木。另外善化扶輪社、88揚格複式童軍團、億進寢具、響賀燈光音響、新玉堂文具也響應。

其中，屬於偏遠小學校大內區二溪國小，全校只有31名學生，一年級小朋友一同許願一台電風扇，讓他們可以在夏天時涼爽並增加念書專注力，未來傳承給學弟妹。大內國小三兄妹因父母親因工作之故，無法接送他們上下課，三人互相扶持一同上下學，由於路程近30分鐘，許下了想要腳踏車心願。後來妹妹於學校運動會球鞋跑壞了，希望可更改心願，在酒店協助如願以償。

南科贊美酒店董事長郭文俊表示，這項活動不僅讓許多外地旅客與台南產生更多情感連結，更能夠讓地方上最需要幫助的小朋友獲得實質幫助，希望小朋友收到禮物也能夠飲水思源，讓自己將來也有能力幫助別人。

善化南科贊美酒店發起「暖暖耶誕.贊美有愛」活動，照護弱勢學童。記者謝進盛／攝影
善化南科贊美酒店發起「暖暖耶誕.贊美有愛」活動，照護弱勢學童。記者謝進盛／攝影
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南科崑山科大認養

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