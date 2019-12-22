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蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-22 16:04聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區內一名79歲老翁黃河溝，獨自一人負責看顧小板車乘坐區，他靜靜地站在搭乘小火車的月台旁，等待遊客上門，每當有遊客經過，黃河溝總是充滿朝氣的喊著「2個大人，2個小孩一起玩小板車，只要50元，先玩再繳費。」熱情的招呼著前來體驗的遊客。

小板車為早年維修鐵路工人在鐵軌上移動的簡易交通工具，改良後增設腳踏車的踏板，能以雙腳踩踏前進，負責招呼遊客的黃河溝，在遊客出發後他得算準時間，當小板車快抵達軌道盡頭時，只見黃河溝身手敏捷的跳上放在一旁的腳踏車，隨即追向前，以手動控制將鐵軌轉向，讓遊客能在小板車調頭後，將小板車踩回原點。

談起在台糖工作的經歷，黃河溝笑著說，民國43年，年僅14歲的他在台糖自童工做起，負責搬運甘蔗外，上頭交代的雜事也都得完成，因工作時態度認真、負責，過沒多久，長官提拔他開始做起「大人的工作」，黃河溝顧起火爐燒柴，為當時仍未使用柴油的火車「加酒精」。

民國60年後黃河溝轉為小火車司機，負責載送甘蔗至糖廠製糖，一路當上行車領班，直到60歲時退休，他開玩笑的說著，自己是「退而不休」，只要人手不足時，仍常回到園區內協助。

民國92年起，當園區內小板車完工後，他受邀重拾「司機」的工作，只是負責管理車輛轉為小板車，從清掃、維修、開業營運、接待遊客，全由他一人包辦。

黃河溝說，每逢周末，他清晨6點便會來到園區內提前準備，開始進行環境清掃，清除軌道上的雜物，維護小板車能正常運作，直到下午5點才打烊，他逗趣的說著，若平日想要搭小板車，就得碰碰運氣，看見他在小板車才會啟動。

至今看顧小板車將滿18年，黃河溝站在小板車前，充滿自信地說，園區內解說員總對遊客介紹，這裡是全世界唯一能體驗小板車的地方，其他地方還沒得玩呢。

來自台中的張姓婦人今日特地帶著孫子與家人出遊，她興奮地說著，活到快70歲，首次搭上了小板車，實在太有趣了，一定要大力宣傳，令更多遊客前來體驗，一旁坐在前方的小孫子也奮力踩著腳踏板，在黃河溝按下按鈕，令軌道轉彎時，頻頻發出讚嘆聲。

在此周末，園區另一大亮點，過去受民眾喜愛的650蒸汽火車頭也再次亮相，擔任解說員僅21歲就讀吳鳳科技大學的學生郭峻綱說，自己為六腳鄉人，自幼時相當喜愛糖廠小火車，盼透過導覽解說，令更多遊客能認識園區內小火車的故事，將自己對於小火車的情感與家鄉文化記憶再次傳承。

在此週末，蒜頭糖廠蔗埕文化園區再次展出過去深受民眾喜愛的650蒸汽火車頭，由就讀...
在此週末，蒜頭糖廠蔗埕文化園區再次展出過去深受民眾喜愛的650蒸汽火車頭，由就讀吳鳳科技大學的學生郭峻綱負責導覽解說。記者黃晴雯／攝影
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每當遊客搭上小板車後，黃河溝得算緊時間，騎著腳踏車至軌道盡頭，手動按下按鈕，令軌...
每當遊客搭上小板車後，黃河溝得算緊時間，騎著腳踏車至軌道盡頭，手動按下按鈕，令軌道轉彎。記者黃晴雯／攝影
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來自台中的張姓婦人（左一）興奮的說著，快70歲的她，首次體驗小板車，直呼實在是太...
來自台中的張姓婦人（左一）興奮的說著，快70歲的她，首次體驗小板車，直呼實在是太有趣了。記者黃晴雯／攝影
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黃河溝在退休後因小板車開啟人生的第二春，至今已負責小板車營運近18年。記者黃晴雯...
黃河溝在退休後因小板車開啟人生的第二春，至今已負責小板車營運近18年。記者黃晴雯／攝影
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甘蔗老翁

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