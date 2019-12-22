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日安竹崎社福中心揭牌 為偏鄉民眾提供社福協助

2019-12-22 14:30聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心昨天於嘉義縣竹崎鄉鹿滿國小活動中心舉行揭牌儀式，期望為偏鄉民眾提供更完善的社福諮詢服務，建構緊密的強化安全網，達到「以家庭為核心、社區為基石」的目標。

竹崎社會福利服務中心是借用鹿滿國小活動中心整修而成，共編列一名督導與六名社工，除了提供社會福利諮詢服務，也提供脆弱家庭個案管理服務，依每個家庭個別需求研擬服務計畫、提供個案服務、支持家庭增能與連結資源等。

嘉義縣社會局長李政毅表示，日安竹崎社會福利服務中心的成立，提供民眾近便性的福利諮詢，因服務區域內有不少新住民家庭，為提供適切性與多元性的服務及館舍活動，與山區新住民家庭服務中心合署辦公，透過與新住民中心不定期舉辦各國文化活動，促進多元文化融合。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣幅員廣闊，民眾有相關需求總是長途跋涉，為提高服務的近便性，縣府積極布建區域型社會福利服務中心，為區域提供單一而整合性的服務窗口，他期盼未來水上、朴子、中埔及布袋社會福利服務中心陸續開館，為嘉義縣的社會福利推展邁進一大步。

社會局表示，民眾若自身或發現鄰里間有家庭因「家庭經濟陷困」、「家庭遭逢變故致家庭功能受損」、「家庭關係衝突或疏離」、「兒少發展不利處境」、「家庭成員身心障礙或傷、病、失能」、「個人生活適應困難」等六大「脆弱家庭」類型議題，均可諮詢05-2611120，一同關心周遭的人事物，共築安全網。

日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心昨天舉行揭牌儀式，期望為偏鄉民眾提供更完善的...
日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心昨天舉行揭牌儀式，期望為偏鄉民眾提供更完善的社福諮詢服務。圖／嘉義縣政府提供
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日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心共編列一名督導與六名社工，將積極辦理區域網絡...
日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心共編列一名督導與六名社工，將積極辦理區域網絡資源佈建與合作、親子活動與成長團體等服務。圖／嘉義縣政府提供
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日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心昨天舉行揭牌儀式，期望為偏鄉民眾提供更完善的...
日安竹崎社福中心及新住民家庭服務中心昨天舉行揭牌儀式，期望為偏鄉民眾提供更完善的社福諮詢服務。圖／嘉義縣政府提供
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