雲林發表新住民繪本與桌遊 認識多元文化

雲林縣政府文化處今年推出由來自越南、印尼、菲律賓的新住民姐妹，以家鄉、台灣生活為主題的3款原創桌遊，以閱讀、玩樂的方式分享新住民家鄉的文化特色，也讓他們在創作中得到肯定。

文化處圖書資訊科長張力元表示，縣府連續6年辦理新住民親子讀書會，在前4年的課程引導中，發現學員看到繪本內容時，會依樣來畫出自己想表達的故事，為了讓新住民能夠更真切的分享自身經驗，嘗試以新住民「在台灣的生活」的題材進行繪本創作，出版《我在雲林，不孤單》，又以「家鄉的童謠」為主題，出版《聽！我們的童謠》一書。

今年除親子共讀、以「家鄉味」為主題親子動手「畫」故事、編寫話劇演出、創意桌遊製作外，也結合甫開幕的台西海口故事屋，讓新住民帶著以往出版的繪本書巡迴下鄉，與大小朋友一同分享自己在雲林的生活故事。

縣議員邱世文今在現場與新住民二代閱讀繪本、玩桌遊，他表示，透過新住民創作繪本與創意桌遊，可以重新認識新住民的文化與生活背景，相當有趣。