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林務局辦淨山搭廁所 為守護山林出一分力

2019-12-22 12:29聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山鄉水漾森林地處偏遠且是未經整建的自然山徑，近幾年因景色優美，成為熱門的登山路線，林務局嘉義林管處昨天上午帶領50多位志工前往杉林溪及水漾森林山區進行淨山及無痕山林宣導活動，並建設簡易環保廁所，希望能為清淨山林出一分力。

林務局嘉義林管處特別委託布農卡里布灣登山隊，辛苦揹負重達300公斤以上的木料上山，在不影響景觀及水源的原則下，分別搭建男生一處、女生兩處的簡易環保廁所，山友使用完可覆蓋腐植質或樹葉，加速腐化及保持乾淨，避免水漾森林成為「糞便與廚餘的營養濃湯」。

參加淨山的夥伴一路撿拾過去登山客遺留的寶特瓶、糖果紙、果皮，再到水漾森林等紮營地點清理衛生紙、瓶罐、登山器具等垃圾，最後進行分類，分別打包成塑膠類、金屬類、玻璃類及其他類垃圾，再由眾人揹下山。

林務局嘉義林管處建議，民眾前往登山務必遵守無痕山林守則，事前充分的規劃與準備、適當處理垃圾將廚餘打包並將看見的垃圾隨手撿拾帶下山、減低用火對環境的衝擊、將排遺挖貓洞掩埋或攜帶下山、尊重野生動植物、保持環境原有的風貌，以及考量其他的使用者等，一起珍惜美麗而珍貴的山林環境。

林務局嘉義林管處昨天帶領南投林區管理處、杉林溪遊樂事業股份有限公司、嘉義縣山岳協會、南投縣綠野協會、布農登山隊、雲豹登山隊及森林志工等單位及人員共50多人，於杉林溪仁亭集合，進入山林沿途撿拾垃圾。

由布農卡里布灣登山隊搭建的簡易環保廁所，避免民眾登山隨地便溺，山友使用完可覆蓋腐...
由布農卡里布灣登山隊搭建的簡易環保廁所，避免民眾登山隨地便溺，山友使用完可覆蓋腐植質或樹葉，加速腐化及保持乾淨。圖／林務局嘉義林管處提供
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志工分類好淨山撿拾的垃圾之後，再一一揹下山。圖／林務局嘉義林管處提供
志工分類好淨山撿拾的垃圾之後，再一一揹下山。圖／林務局嘉義林管處提供
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林務局嘉義林管處昨天上午帶領50多位志工前往杉林溪及水漾森林山區進行淨山及無痕山...
林務局嘉義林管處昨天上午帶領50多位志工前往杉林溪及水漾森林山區進行淨山及無痕山林宣導活動。圖／林務局嘉義林管處提供
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