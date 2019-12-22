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檢事官轉行律師和土木技師 自詡法律及工程界橋梁

2019-12-22 11:35聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南檢察事務官侯信逸擔任公職18多年，有感於司法機關案件與工作量不斷上升，人力補充速度相對緩慢，他同時擁有律師及土木技師「雙師」證照的他毅然決定卸下公職，轉換跑道開設法律與土木技師事務所，事務所今天開幕，運用累積多年的專業司法及工程實務經驗，擔負工程與法律界的溝通橋梁，協助社會大眾免於訟累。

侯信逸曾任台南地檢署檢察事務官及檢察事務官兼組長，歷練檢肅黑金專組及一般偵查組，進入司法機關前曾於台北縣政府住宅及城鄉發展局擔任技士，辦理都市計畫相關業務，他在南檢服務期間，因同時具備工程及法律專長，曾參與多件重大工程招標弊案偵辦。

2016年2月6日台南大地震造成永康維冠大樓倒塌，侯信逸奉派趕往倒塌現場與土木技師公會人員共同採樣蒐證，2018年初花蓮大地震期間，再度馳援協助花蓮地檢偵查鑑定雲翠大樓破壞的原因，為捍衛公共安全貢獻心力。

侯信逸說，統計近5年國內民、刑事工程相關案件，平均每年件數高達9,000餘件，約占民、刑事案件總案件數百分之6，然業界同時具有營建工程及法律專長者不到執業律師的千分之一，兼備有土木技師執業執照及刑事偵查經驗者，更如鳳毛麟角，顯見相關爭訟案件亟需專業人才投入，身為營建工程及法律界的一員，能成為兩者的溝通平台，妥善處理相關民、刑事、行政訴訟及工程案件，減低司法資源的浪費，轉場人生也為自己開啟另一種可能。

檢察事務官侯信逸同時擁有律師及土木技師「雙師」證照，轉換跑道開設法律與土木技師事...
檢察事務官侯信逸同時擁有律師及土木技師「雙師」證照，轉換跑道開設法律與土木技師事務所。記者黃宣翰／翻攝
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