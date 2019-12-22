好甜！優鮮農產水果試吃數量有限 嘉義青農遠百辦市集

嘉義縣青年農民聯誼會、嘉義縣嚴選伴手禮協會，與嘉義遠東百貨合作，本月21、22日在遠百1樓廣場舉辦「伴禮在一起，青農大進集」在地小農市集，昨天由縣長翁章梁示範創意料理，推廣優鮮農產試吃、展售，要讓更多人品嘗嘉義優鮮食材及伴手禮，歡迎民眾今天到遠百門口逛市集。

「伴禮在一起，青農大進集」市集昨天起連續2日，在嘉義遠東百貨1樓陽光廣場登場，有嘉義縣青農帶來在地新鮮農產蔬果，及優質伴手禮，包含義竹玉米、玉米筍，鹿草鄉火龍果醋、洛神醋，布袋鎮苦瓜餅，番路鄉柿子脆片，大林鎮茶鵝等，小紅帽義式冰淇淋伴手禮等，還有鳳梨酥、拌麵、米、茶、魚丸等，現場提供試吃、購買。

翁章梁表示，近年許多青年返鄉從農，運用新的行銷手法推廣在地農特產，也嚴格做好食安認證，感謝遠東百貨採購青農精心栽種的當季新鮮農產品，作為來店禮，發揮企業角色，用行動支持在地農產品。