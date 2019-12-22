嘉義農業新女力 研發耐病種苗助蕉農獲好收成

帝霖股份有限公司執行長楊佳慈在行政院農業委員會輔導的百大青農計畫競選脫穎而出，團隊在嘉義縣中埔鄉致力於研發香蕉、草莓的耐病種苗，令植物更能抵抗氣候的變異與病蟲害，再供應給各地專業蕉農。

選用性狀優良品種，以組織培養方式進行無性繁殖，不同階段生長期以不同處理誘導抗病的方式，誘發香蕉自體產生抗病反應，提升植物對病害的抵抗力，經1年的培育，當苗長至15公分高時才能離開苗圃，令農民轉種植於田間。

農業委員會農糧署南區分署長姚志旺指出，在中埔鄉種苗溫室中，儘管是涼爽的秋日，溫室內悶熱的環境，仍能達30多度，包得只剩2隻眼睛的楊佳慈，摘老葉、噴藥，隔離病株，一做就是8小時。

楊佳慈談起，在中興大學生物科技研究所求學期間，與教授研究香蕉黃葉病的防治技術，畢業後，恰逢科技部推出「創新創業激勵計畫」，鼓勵將科技研究結果商品化、產業化，她與出身屏東香蕉世家的學弟張恭豪等3人集資，共同創立帝霖股份有限公司─興大苗圃。

目前客製化的品種為舊北蕉與黃金蕉等，張恭豪說，香蕉若遭黃葉病侵襲，高達5成的香蕉樹都會死掉，必須廢園，在創業初期，先是向親戚推廣耐病種苗，在親友贊助下，加上農民獲利後逐漸願意投資，第1年即推廣5千株種苗。

談及耐病種苗在田間的實際效果，楊佳慈坦言，農民反映不一，曾有一處香蕉園，黃葉病的罹患率達20％，改用耐病種苗後，罹病率降到0，但也曾收到蕉農反映耐病種苗無效，楊佳慈指出，這與土壤原存的病原菌數有關。

楊佳慈經常親自到田間為蕉農診斷、辨別蟲害，提供農藥諮詢，也利用網路通軟體即時回覆農民問題，服務在農民間口耳相傳，令她第3年就能穩定蕉苗產銷。

姚志旺說，楊佳慈參與108年APEC婦女與經濟論壇(WEF)「傑出女性中小企業獎」競賽，介紹新農業政策融入性別及接軌國際的目標，以自身經驗分享，運用經驗與知識投入創業過程，獲得最佳潛力獎，為台灣首次獲此殊榮。