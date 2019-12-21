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敖國珠、楊惠蘭出專書 教你最簡單、最省錢的選舉

2019-12-21 22:40聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

高思博去年參選台南市長時的兩位文宣戰將敖國珠、楊惠蘭，選後深入探討原委，合著專書「我的世代我作主」，今晚在台南政大書城舉辦新書發表座談會。書中點出去年選戰，網路發揮應是關鍵因素，也鼓勵年輕人參與政治，並提供撇步，以最簡單、最省錢的方式來從政。

去年高思博在台南市長選戰中雖以3萬多票差距落選，卻是近年來輸得最少的一次，雖敗猶榮。選後敖國珠、楊惠蘭探討原委，收集多方面資訊，撰寫「我的世代我作主-選舉教會我們的事」。兩人都是資深媒體工作者，不過，輔選卻是第一次，但也有機會站在最基層，從不同面向觀察選舉，並深刻體認到候選人的理念和選民的正確投票同等重要，台南為民主聖地，網路和傳統選戰更應相輔相成。

書中特別點出網紅的效應，也因政治人物與網紅的合作，讓更多年輕人認識政治人物，連帶使得網紅知名度更高。書中說明成為網紅的步驟與方法，也寫出新媒體下的新時代現象。座談會上，兩位媒體人指出年輕人對政治冷漠、無力感的危機，期望透過這本書，讓年輕人認識政治，更願意出來投票，甚至被投票。很多人都認為，選舉是很花錢，甚至會傾家蕩產，其實新媒體時代，想從政也有省錢的方式，書中就以實例提供撇步。

「寫書是賺不了什麼錢的，但我們寫得很開心，就是希望喚起年輕人的注意。」兩人說，書中有血、有淚、有內幕，還有競選團隊的運作，以及如何決勝。但她們還是要提醒，新媒體雖是很好運用的工具，但傷人是不對的，還是要走正道，才會長長久久。

媒體人敖國珠（左）、楊惠蘭（右），合著專書「我的世代我作主」。記者鄭惠仁／攝影
媒體人敖國珠（左）、楊惠蘭（右），合著專書「我的世代我作主」。記者鄭惠仁／攝影
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網紅投票高思博

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