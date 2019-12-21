影／全台最大鸚鵡彩繪牆落成 百名鳥友聚會縣長帶鳥友放飛

嘉義縣偏鄉六腳鄉竹本、永賢村一群中年在地居民與旅外鄉親，為活絡老化社區，集資委請牧田創意彩繪工作室費時3個月，在北港溪竹子腳堤岸，彩繪全長100公尺最高250公分堤岸，以熱門寵物鸚鵡做主角，完成全台最大鸚鵡彩繪牆。

下午來自全國各地百名鳥友組成的「金剛黨」，舉辦耶誕音樂會，縣長翁章梁、六腳鄉長陳川崎、六腳鄉農會總幹事陳宥樺、竹本村長莊正光等人，與鳥友一起慶祝彩繪牆大功告成，參與鳥聚放飛。翁章梁說，二期未彩繪完工的牆面，縣府會全力協助，翁帶鳥友放飛，場面熱鬧溫馨。

慶祝鸚鵡彩繪牆完成，各地「金剛黨」到場參與音樂會鳥聚，鳥友帶心愛寵物寶貝鸚鵡，到場跟大家相互交流，彩繪師陳詩薏及「金剛黨」召集人葉宗瑋與鳥友同歡，翁章梁特別向兩人致意感謝。

翁章梁說，六腳鄉自從「用久柑仔店」火熱後，遊客越來越多；彩繪師透過網路號召，徵求鳥友鸚鵡照片，在竹子腳堤岸進行彩繪牆面；每隻畫出來鸚鵡栩栩如生，吸引「金剛黨」鳥友鳥聚，目前一期已完工，二期透過鄉長的請託，會全力幫忙二期牆面彩繪。

北港溪竹子腳堤岸鸚鵡彩繪牆完工後，逢假日成為鳥友聚會聯誼好去處，尤其被入畫的160隻各種不同大小的寵物鸚鵡，主人喜愛帶自己的愛鳥到此拍照放飛，葉宗瑋串連各地鳥友舉辦耶誕音樂會鳥聚，慶祝彩繪牆大功告成。