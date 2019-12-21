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善心「吳郭魚」每年送60多輛腳踏車 完成弱勢童心願

2019-12-21 17:33聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義耐斯王子大飯店今天舉辦「耶誕心願卡贈禮」，感謝各界愛心募集弱勢家庭孩子500張心願卡，透過聯合報等媒體協助，心願卡2天認領一空，破舉辦13年紀錄；善心人士「吳郭魚」每年都致電耐斯飯店，認領所有兒童腳踏車心願卡，今年認購68輛心願腳踏車，為善不願留下真實姓名、讓人感動。

嘉義市副市長陳淑慧、嘉義市家扶中心主委黃國芳、世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評，今天上午都到場致贈感謝狀，給耐斯王子飯店，日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹，也到場表達感謝，他同時認領3張心願卡，並送10本日本童書給小朋友。

飯店總經理曾慶欑表示，耶誕心願卡活動已辦13年，每年幫助家扶、世界展望會、嘉義市社福福利中心孩童完成心願，上月23日舉辦心願卡認領，規劃為期1個月，原以為至少要2周才能募集完成，感謝聯合報等媒體傳播後，心願卡2天就認領一空。

曾慶欑說，耶誕心願卡給予小朋友的不只是「心願」、也是夢想，去年有小朋友寫「想參加布袋戲大賽」，他立即購買布袋戲偶提早贈送，讓孩子練習參賽；今年有幼兒家人幫忙寫下「火災後想要棉被」，他也協助採購。

他說，善心人士「吳郭魚」每年得知活動開始，就主動來電問「小朋友需要多少腳踏車？」隨即連絡廠商送來，去年捐63輛、今年68輛，他日前看見「吳郭魚」隨車到飯店，立即上前招呼、詢問姓名，「吳郭魚」只是搖搖手微笑說小事、隨即離開；這些社會善行，讓社福機構及弱勢孩子們感受到溫暖關懷，讓人非常感動。

每年都有許多小朋友，寫下聖誕心願想要1輛腳踏車。記者卜敏正／攝影
每年都有許多小朋友，寫下聖誕心願想要1輛腳踏車。記者卜敏正／攝影
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小朋友聖誕心願卡「心願」都不大，有棉被、運動服、腳踏車等。記者卜敏正／攝影
小朋友聖誕心願卡「心願」都不大，有棉被、運動服、腳踏車等。記者卜敏正／攝影
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耶誕心願卡活動已辦13年，每年幫助家扶、世界展望會、嘉義市社福福利中心孩童完成心...
耶誕心願卡活動已辦13年，每年幫助家扶、世界展望會、嘉義市社福福利中心孩童完成心願。記者卜敏正／攝影
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日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹（左），嘉義耐斯王子大飯店總經理曾慶欑，都參...
日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹（左），嘉義耐斯王子大飯店總經理曾慶欑，都參與心願卡活動。記者卜敏正／攝影
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日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹，也到場認領3張心願卡，並送10本日本童書給...
日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹，也到場認領3張心願卡，並送10本日本童書給小朋友。記者卜敏正／攝影
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嘉義市副市長陳淑慧贈送小朋友運動用品。記者卜敏正／攝影
嘉義市副市長陳淑慧贈送小朋友運動用品。記者卜敏正／攝影
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嘉義吳郭魚布袋戲

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