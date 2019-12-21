善心「吳郭魚」每年送60多輛腳踏車 完成弱勢童心願

嘉義耐斯王子大飯店今天舉辦「耶誕心願卡贈禮」，感謝各界愛心募集弱勢家庭孩子500張心願卡，透過聯合報等媒體協助，心願卡2天認領一空，破舉辦13年紀錄；善心人士「吳郭魚」每年都致電耐斯飯店，認領所有兒童腳踏車心願卡，今年認購68輛心願腳踏車，為善不願留下真實姓名、讓人感動。

嘉義市副市長陳淑慧、嘉義市家扶中心主委黃國芳、世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評，今天上午都到場致贈感謝狀，給耐斯王子飯店，日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹，也到場表達感謝，他同時認領3張心願卡，並送10本日本童書給小朋友。

飯店總經理曾慶欑表示，耶誕心願卡活動已辦13年，每年幫助家扶、世界展望會、嘉義市社福福利中心孩童完成心願，上月23日舉辦心願卡認領，規劃為期1個月，原以為至少要2周才能募集完成，感謝聯合報等媒體傳播後，心願卡2天就認領一空。

曾慶欑說，耶誕心願卡給予小朋友的不只是「心願」、也是夢想，去年有小朋友寫「想參加布袋戲大賽」，他立即購買布袋戲偶提早贈送，讓孩子練習參賽；今年有幼兒家人幫忙寫下「火災後想要棉被」，他也協助採購。