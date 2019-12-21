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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

認識在地青農創業故事 台江小番茄親子讚不絕口

2019-12-21 15:04聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南社大台江分校大廟興學志工20多位師生志工，今天在台南地區農會推廣部主任陳松淮帶領下，重回台江拓墾古村六塊寮溪畔的總頭寮，走訪在地青農王凱平的榮欣番茄園，大家對王凱平用心種出好吃的番茄，讚不絕口，爭相拍照上傳臉書，要把台江在地青農辛苦種出甘美水果的故事，與更多朋友分享，也支持青農創業。

推廣部主任陳松淮表示，安南區土地適合種植小番茄，以前試種聖女小番茄，約在10年前則改為推廣玉女小番茄，農友種出來的番茄，十分好吃，希望透過台江十六寮走讀，讓更多鄉親子弟認識台江在地蔬果文化與歷史。他說，總頭寮土生土長的青農王凱平，返鄉接下父親農事工作，不斷研究如何施肥、改良土質、澆灌，同時養蜂授粉，不噴農藥，他的努力，有了不錯的成績，獲得農改場多次獎項的肯定。

王凱平說，8年前開始接下父親的農園，在自己的田地裡，以溫室栽培玉女小番茄，同時引進蜜蜂授粉，不使用農藥，不斷研究種植方法，終於種出好吃的玉女番茄。他鼓勵青年朋友，若是對務農有興趣，不妨先了解技術，再一步一步從小面積試種開始。

社大台江分校表示，2023年即是台江建庄二百年，為前瞻也反思下一個百年的台江新家園願景，特別邀集大廟興學志工、大廟委員等師生，阿公帶孫子，媽媽帶著小朋友，老中青三代在假日時，走進台江土地，認識更多青農默默守護台江田園，研究專業技術，種出好吃又健康蔬果的故事，呼籲鄉親以在地消費力量，支持更多青年重回台江，善用土地環境資源，發展永續農業。

師生志工現場品嘗王凱平種出來的小番茄，讚不絕口，小朋友直說「皮薄汁多甘甜，十分好吃」。農曆年節將近，不少人也拍照上傳臉書，要把台江在地青農辛苦種出甘美水果的故事，與更多朋友分享，支持青農創業。

台江分校呼籲鄉親以在地消費力量，支持更多青年重回台江，善用土地環境資源，發展永續...
台江分校呼籲鄉親以在地消費力量，支持更多青年重回台江，善用土地環境資源，發展永續農業。記者邵心杰／翻攝
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台南社大台江分校大廟興學志工20多位師生志工，今天在台南地區農會推廣部主任陳松淮...
台南社大台江分校大廟興學志工20多位師生志工，今天在台南地區農會推廣部主任陳松淮帶領下，走訪在地青農王凱平的榮欣番茄園。記者邵心杰／翻攝
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青農王凱平以溫室栽培玉女小番茄，同時引進蜜蜂授粉，不使用農藥，不斷研究種植方法，...
青農王凱平以溫室栽培玉女小番茄，同時引進蜜蜂授粉，不使用農藥，不斷研究種植方法，終於種出好吃的玉女番茄。記者邵心杰／翻攝
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