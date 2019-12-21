影/南科耶誕燈區點亮 特色造型燈飾持續亮到明年元宵

台南科學園區耶誕燈昨晚點亮，將持續到明年元宵節每晚亮燈，今年的耶誕主燈「以療癒系藍白色耶誕樹搭配樹叢迷宮，讓民眾欣賞耶誕燈飾光影變化，還可以走入迷宮區，感受燈飾營造的耶誕氛圍。

南科管理局表示，民眾每晚可在園區多處看見美麗別緻的燈飾布置，例如迎曦湖夢幻馬車、西拉雅大道的天橋隧道等，燈飾也將持續點亮至 2020年元宵夜，今年更加碼舉辦園區燈飾拍照打卡活動，照片上傳管理局臉書專頁「南科 543」即可參加抽獎，邀請民眾呼朋引伴來園區賞。

「前同事把照片分享出去，馬上有人問說，明來可以看到嗎？」 好友到竹科工作，說那裡沒有看到這麼溫馨熱鬧的活動，很羨慕」

南科管理局昨晚在南科璞馨公園舉辦「2019 耶誕奇緣在南科」耶誕晚會暨點燈儀式，儀式請來知名雜耍團隊用特技表演帶領大家點燈倒數。

科管局「體恤辛勤打拚的南科人」，每年歲末年終時節舉辦這場「耶誕燈節」晚會，也要讓園區充滿節慶歡樂氛圍，「希望民眾跟園區的科技人一起迎接新年!」昨晚活動吸引數以千計的民眾湧入同樂。