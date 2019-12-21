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挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

影/南科耶誕燈區點亮 特色造型燈飾持續亮到明年元宵

2019-12-21 13:20聯合報 記者周宗禎／即時報導

南科學園區耶誕燈昨晚點亮，將持續到明年元宵節每晚亮燈，今年的耶誕主燈「以療癒系藍白色耶誕樹搭配樹叢迷宮，讓民眾欣賞耶誕燈飾光影變化，還可以走入迷宮區，感受燈飾營造的耶誕氛圍。

南科管理局表示，民眾每晚可在園區多處看見美麗別緻的燈飾布置，例如迎曦湖夢幻馬車、西拉雅大道的天橋隧道等，燈飾也將持續點亮至 2020年元宵夜，今年更加碼舉辦園區燈飾拍照打卡活動，照片上傳管理局臉書專頁「南科 543」即可參加抽獎，邀請民眾呼朋引伴來園區賞。

「前同事把照片分享出去，馬上有人問說，明來可以看到嗎？」 好友到竹科工作，說那裡沒有看到這麼溫馨熱鬧的活動，很羨慕」

南科管理局昨晚在南科璞馨公園舉辦「2019 耶誕奇緣在南科」耶誕晚會暨點燈儀式，儀式請來知名雜耍團隊用特技表演帶領大家點燈倒數。

科管局「體恤辛勤打拚的南科人」，每年歲末年終時節舉辦這場「耶誕燈節」晚會，也要讓園區充滿節慶歡樂氛圍，「希望民眾跟園區的科技人一起迎接新年!」昨晚活動吸引數以千計的民眾湧入同樂。

晚會安排精彩表演包括南科實中國小部管樂、合唱、直笛、客語等多組社團演出及幼兒園小朋友可愛唱跳表演，另有職人馬戲雜耍及魔術秀等，科管局表示，「精彩表演為冷冷的天氣帶來熱情、熱鬧、與溫暖」。

南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，國際半導體大廠主管參觀後大力稱讚。記者周宗禎/翻攝
南科耶誕燈區點亮，國際半導體大廠主管參觀後大力稱讚。記者周宗禎/翻攝
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
南科耶誕燈區點亮，多處特色造型燈飾持續亮到明年元宵。圖/Ching Lu提供
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南科幼兒園

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