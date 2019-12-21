獅有情圓童夢！獅子會捐贈百名弱勢孩子耶誕禮物

耶誕節將近，國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請百名弱勢孩子寫下最想要禮物，上午在嘉義縣朴子國中獅友們裝扮耶誕老人贈送禮物，嘉義麥當勞吳鳳店提供300份餐點，溫蘋基金會提供助學金，大家一起做公益，會場愛心溫情洋溢，場面溫馨。

運動鞋、毯子、後背包或保溫瓶，對一般小朋友只是再普通不過生活用品，但對弱勢家庭陷入困境兒童來說，卻是奢侈品。

「小博」(化名)與哥哥雙胞胎兄弟，由母親獨自撫養，兄弟讀小學五年級，年紀身形相似，當衣服或鞋子過小時，母親總要採購雙份數量，經濟負擔大，母子3人受邀參加，「小博」選擇鞋子作心願禮物，有了獅子會叔叔阿姨贈送新鞋，可以自在跑跳，不用增加母親經濟負擔，開心滿足

國際獅子會300D1區總監、嘉義市議員張秀華，關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容、縣府教育處科長葉信一、社會局專員黃文佳、朴子國中校長曾崇賢、家扶中心主任沈明彥、溫蘋慈善基金會執行長黃馨慧、麥當勞吳鳳店董事長唐有建等來賓，親自為小朋友穿新運動鞋，小朋友開心笑了。受贈國中小學生共百人，受邀參加學生家長、嘉義17個分會獅友、來賓共300人到場。