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獅有情圓童夢！獅子會捐贈百名弱勢孩子耶誕禮物

2019-12-21 13:01聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

耶誕節將近，國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請百名弱勢孩子寫下最想要禮物，上午在嘉義縣朴子國中獅友們裝扮耶誕老人贈送禮物，嘉義麥當勞吳鳳店提供300份餐點，溫蘋基金會提供助學金，大家一起做公益，會場愛心溫情洋溢，場面溫馨。

運動鞋、毯子、後背包或保溫瓶，對一般小朋友只是再普通不過生活用品，但對弱勢家庭陷入困境兒童來說，卻是奢侈品。

「小博」(化名)與哥哥雙胞胎兄弟，由母親獨自撫養，兄弟讀小學五年級，年紀身形相似，當衣服或鞋子過小時，母親總要採購雙份數量，經濟負擔大，母子3人受邀參加，「小博」選擇鞋子作心願禮物，有了獅子會叔叔阿姨贈送新鞋，可以自在跑跳，不用增加母親經濟負擔，開心滿足

國際獅子會300D1區總監、嘉義市議員張秀華，關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容、縣府教育處科長葉信一、社會局專員黃文佳、朴子國中校長曾崇賢、家扶中心主任沈明彥、溫蘋慈善基金會執行長黃馨慧、麥當勞吳鳳店董事長唐有建等來賓，親自為小朋友穿新運動鞋，小朋友開心笑了。受贈國中小學生共百人，受邀參加學生家長、嘉義17個分會獅友、來賓共300人到場。

張秀華說，國際獅子會300-D1區成立關懷飢餓暨為兒童服務委員會，以各種方式幫助低收入戶、單親家庭，或家境清寒且認真向學的國中、國小優秀學生，這次分別在雲林、嘉義各辦1場、台南市2場，每場邀請百名學生寫下最想要禮物，由獅子會幫他們圓夢。謝欣容說，孩子想要的禮物包括運動鞋、背包巾帽、運動衣物、冬夏兩用被、保溫瓶、手錶手環、吹風機等。

國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張...
國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請百名弱勢孩子寫下最想要禮物，上午在嘉義縣朴子國中獅友們裝扮聖誕老人贈送禮物。記者魯永明／攝影
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國際獅子會300D1區總監張秀華、關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容帶來賓親自...
國際獅子會300D1區總監張秀華、關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容帶來賓親自為小朋友穿全新運動鞋後大合照。記者魯永明／攝影
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國際獅子會300D1區總監張秀華、關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容帶來賓親自...
國際獅子會300D1區總監張秀華、關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容帶來賓親自為小朋友穿全新運動鞋。記者魯永明／攝影
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國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張...
國際獅子會300D1區與嘉義家扶中心合作，發起「獅有情•圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請百名弱勢孩子寫下最想要禮物，上午在嘉義縣朴子國中獅友們裝扮聖誕老人贈送禮物。記者魯永明／攝影
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國際獅子會300D1區關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容(右)親自為小朋友穿全...
國際獅子會300D1區關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容(右)親自為小朋友穿全新運動鞋。記者魯永明／攝影
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嘉義家扶中心麥當勞

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