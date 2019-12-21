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醫院急診「藥」學得來速 嘉基引進「得療速醫護站」

2019-12-21 09:51聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義基督教醫院急診中心，為能縮短急診患者到院治療時間，從速食店得來速的流程找到靈感，引進「智慧藥櫃」與「得療速醫護站」，讓就醫患者盡快獲得適切醫療照護品質，院方評估可減少患者或家屬，在急診與藥局間往返奔波頻率、時間，約節省15到20分鐘時間，盡早完成治療、減輕病痛。

嘉義基督教醫院為嘉義市唯一重度急救責任醫院，也是嘉義地區最繁忙的急診中心，依據衛生局資料統計1-11月嘉基急診滿載通報超過120次，嘉基急診部主任劉中賢指出，為改善病人等候時間，院方投入資源，透過急診團隊腦力激盪，發現就醫流程可藉由環境改善，與AI資訊化應用提升醫療服務品質。

他說，「智慧自動化藥櫃」運用自動化倉儲概念，將急診約90常用藥物儲備在藥櫃，急診醫護人員能依照醫囑，在最快時間給予患者藥物治療，執行中若有誤取藥物或劑量錯誤時，系統會給予警示、避免人為疏失；同時「智慧自動化藥櫃」可減少藥物遺失、誤服，及病人往返藥局安全風險。

「得療速醫護站」系統是以速食店得來速的流程概念設計，分為檢傷、診間、護理工作站三階段，病患完成檢傷後進入急診診間，每個診間斥資配置超音波、耳鏡、喉鏡等檢查設備，讓患者在診間即可完成檢查，減少推送檢查儀器或往來檢查室時間。

患者看診完後，護理師即可引導病人進入護理工作站內，待護理師完成護理工作後再將病人帶至歸屬床位，透過減少護理師往返各病床時間，提高治療品質與效率並提升患者安全。

嘉基院長姚維仁指出，急診的重要任務就是救治急重症傷患，而重症病人承受了極大因疾病所引發的不適與疼痛，為了第一時間處理傷患病情並減少痛苦，但快速處理不代表縮短醫師看病時間；而是運用資訊、科技與場地配置優化等方式，來增加醫療價值並減少急診壅塞，減輕醫護負擔及降低不必要浪費，讓急診醫療品質提升。

「智慧自動化藥櫃」運用自動化倉儲概念，將急診約90常用藥物儲備在藥櫃，急診醫護人...
「智慧自動化藥櫃」運用自動化倉儲概念，將急診約90常用藥物儲備在藥櫃，急診醫護人員能依照醫囑，在最快時間給予患者藥物治療。記者卜敏正／攝影
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嘉義基督教醫院急診中心，從速食店得來速的流程找到靈感，引進「智慧藥櫃」與「得療速...
嘉義基督教醫院急診中心，從速食店得來速的流程找到靈感，引進「智慧藥櫃」與「得療速醫護站」，提升醫療照護品質、效率。記者卜敏正／攝影
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