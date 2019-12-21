台灣流行音樂創作比賽 今晩台南文創園區首獻樂迷

在周杰倫、張惠妹等之後，台灣流行音樂將如何蛻變並繼續引領風騷？由台南藝術大學主辦的歌曲創作徵選比賽暨首演發表會，今天將在台南文創園區「漂丿白鷺 Live House」登場，晚間6點半起免費開放民眾欣賞並見證台灣新生代流行音樂的風貌。

這次徵選發表會是由教育部指導、補助，南藝大應用音樂學系統籌。南藝大應音系是台灣第一個建立流行音樂專業學程的系所，栽培出多位流行樂新星，包括第27屆金曲獎最佳演唱獎得主「張三李四」有3位成員畢業自該系，近來也有曾筠芯等嶄露頭角。

這次歌曲創作徵選針對30歲以下的新生代，共有100多件報名，5位業界名家包括黃韻玲、鍾興民、李壽全等把關下，有8件作品脫穎而出，今天將首度正式亮相。

南藝大表示，為了讓台灣流行樂創作水準加速提升，這次徵選採用別出心裁的賽制，包括創作入選後，由專業老師與創作者面授編曲知識，並由獲得金曲獎混音師張天致監督混音，今天的發表會，邀請了影音雙棲明星王建復以及知名歌手黃麗星、網紅歌手Vivien Loh等演唱。