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台南首場耶誕跨年演唱會明登場 今已有人頂寒風卡位

2019-12-20 21:39聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市首場耶誕跨年演唱會明晚登場，將有首次來台表演的韓國女團 （G）I-DLE以及藝人畢書盡、戴愛玲等登台，為了一睹偶像風采，今天就有粉絲在白天來卡位，準備夜宿表演場地，儘管寒風吹襲，粉絲仍喊「很值得！」

台南耶誕跨年演唱會將有2場，於21日、28日在台南市永華市政中心西側廣場舉辦，21日的晚會主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，演出陣容有韓國女團排行冠軍 （G）I-DLE、實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等。

28日由美食天后莎莎、金鐘主持吳建恆搭檔主持，邀請2019年超夯韓國男團ASTRO、亞洲人氣偶像炎亞綸、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。

今天白天即有粉絲迫不及待，帶著野餐墊到西側廣場草地，搶占「第一排」，還有從嘉義來的學生希望能近距離與偶像接觸。

台南市政府表示，明天下午6時到凌晨0時將管制南島路（建平路至中華西路），建平路（建平11街至永華路），府前路（建平路至中華西路），東、西南榕大道全段。

台南市新聞處明晚將舉辦耶誕跨年的首場演唱會。記者鄭維真／攝影
台南市新聞處明晚將舉辦耶誕跨年的首場演唱會。記者鄭維真／攝影
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演唱會跨年

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