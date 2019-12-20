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「2019耶誕奇緣在南科晚會暨點燈」 晚間熱鬧登場

2019-12-20 20:22聯合報 記者周宗禎／即時報導

南科璞馨公園主燈區。圖/南科Ching Lu提供
南科璞馨公園主燈區。圖/南科Ching Lu提供
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南科管理局今晚在南科璞馨公園舉辦「2019 耶誕奇緣在南科」耶誕晚會暨點燈儀式，除了「體恤辛勤打拼的南科人」，每年歲末年終時節舉辦這場「耶誕燈節」晚會，也要讓園區充滿節慶歡樂氛圍，「希望民眾跟園區的科技人一起迎接新年!」 目前活動還在進行，吸引數以千計的民眾湧入同樂。

晚會安排精彩表演包括南科實中國小部管樂、合唱、直笛、客語等多組社團演出及幼兒園小朋友可愛唱跳表演，另有職人馬戲雜耍及魔術秀等，科管局表示，「精彩表演為冷冷的天氣帶來熱情、熱鬧、與溫暖」。

今年的耶誕主燈「以療癒系藍白色耶誕樹搭配樹叢迷宮，讓民眾欣賞耶誕燈飾光影變化，還可以走入迷宮區感受燈飾營造的耶誕氛圍。

點燈儀式則由知名雜耍團隊用特技表演帶領大家一起點燈倒數，為晚會帶來精彩有趣的視覺饗宴。現場還提供免費熱食餐飲，及超人氣香酥雞、窯烤披薩等特色餐點供民眾免費吃。

管理局表示，晚會活動結束後，民眾仍可在園區多處看見美麗別緻的燈飾佈置，例如迎曦湖夢幻馬車、西拉雅大道的天橋隧道等，燈飾也將持續點亮至 2020年元宵夜，今年更加碼舉辦園區燈飾拍照打卡活動，照片上傳管理局臉書專頁「南科 543」即可參加抽獎，邀請民眾呼朋引伴來園區賞。

南科廠商響應晚會舉辦義賣。圖/南科Ching Lu提供
南科廠商響應晚會舉辦義賣。圖/南科Ching Lu提供
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晚會吸引數以千計南科廠商員工與民眾參加。圖/南科Ching Lu提供
晚會吸引數以千計南科廠商員工與民眾參加。圖/南科Ching Lu提供
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主管宿舍人行道。圖/南科Ching Lu提供
主管宿舍人行道。圖/南科Ching Lu提供
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南科實中天橋。圖/南科Ching Lu提供
南科實中天橋。圖/南科Ching Lu提供
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南科聖誕節

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