嘉義市平安夜踩街 市府前點燈管樂節活動開跑

市民穿著鮮豔服裝參加平安夜踩街。記者卜敏正/攝影 分享 facebook 嘉義市政府今晚舉辦平安夜踩街報佳音活動，各教會、學校、民間社團等近2000人，齊聚嘉義文化創意產業園區，由市長黃敏惠、天主教嘉義教區主教鍾安住等人帶領，沿中山路報佳音、創意踩街及分送甜糖，傳遞愛與溫暖，並在市府前舉辦點燈儀式，並宣布國際管樂節活動開跑。

下周就是耶誕節，嘉義市政府、天主教嘉義教區、基督教長老教會嘉義中會等單位，今晚共辦平安夜踩街報佳音「我愛我家、幸福到嘉」活動，多所學校、民間社團到嘉義車站、創意園區唱耶誕歌、音樂表演，並透過創意巧思扮成聖誕老人、天使等造型參加踩街。

多所幼兒園都也將小朋友們打扮成蝙蝠俠、聖誕娃娃，走入中山路商圈踩街、發送糖果、報佳音，與市民同歡。

「要讓嘉義市成為幸福快樂城市！」黃敏惠表示，踩街報佳音後就是迎接平安夜，同時嘉義市國際管樂節也登場，明天下午開始將從噴水池舞臺遊行啟動。

黃敏惠說，今年除邀請國內優秀管樂隊伍，還有街頭演出、互動性極佳的「法國聲變街頭樂團」及來自比利時、泰國、日本樂團，加上國內共有50組演出團隊，參加踩街嘉年華，晚間則在體育場展開變換隊形晚會，市民絕不可錯過。