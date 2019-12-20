中石化員工實現偏鄉學童願望 募集耶誕禮物共享餐點

中石化公司今年發起「幸福聖誕－中石化公益專車」活動，員工「自發認領」台南錦湖國小和竹埔國小兩所偏鄉小學學童願望，昨今兩天將募集到的聖誕禮物贈送孩童，共享烤雞、Pizza等「聖誕大餐」，陪同到到觀光工廠體驗手做糖霜餅乾，希望讓偏鄉學童能感受到溫暖和祝福。

「我看到爸爸做麵包流很多汗，所以我想要一台電風扇，來幫助爸爸！」竹埔國小學童小宗今年許下的聖誕願望是一台電風扇，希望可以減輕父親工作時的辛勞；同學阿翰則希望獲得一個平底鍋，原因是「媽媽煮菜很辛苦，所以要用一個全新的鍋子來感謝媽媽」；許多錦湖國小學童希望獲得繪本、水彩、鉛筆盒等用具，簡單的心願讓中石化員工大呼「原來幸福這麼簡單！」，紛紛加碼禮物，希望讓孩子度過幸福的耶誕節。

中石化發言人陳穎俊表示，公司長期致力社會公益跟偏鄉關懷，年初帶領弱勢長輩郊遊、安排偏鄉學童到天文館、化石園區參觀，這次特別在活動開始前先調查孩子的願望，希望更瞭解偏鄉學童們的想法，提供更實際的幫助，不只是電扇、平底鍋這些解決家庭需求的禮物，水彩、色鉛筆、背包、昆蟲圖鑑或繪本等簡單但有助於孩子學習的禮物，也都反映出偏鄉小學學習資源不足的問題，未來中石化將更聚焦此類活動，盼能善盡社會企業責任。