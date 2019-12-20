台大雲林分院和廣達簽署備忘錄 打造遠距醫療示範縣

台大醫院雲林分院推動遠距醫療有成，衛福部將進一步推動大型智慧醫療區域聯防計畫，今天在衛福部醫事司長石崇良見證下，由台大雲林分院長黃瑞仁與廣達董事長林百里簽署合作備忘錄，攜手結合醫療與資通，發展偏鄉遠距醫療照護，打造雲林為遠距醫療示範縣。

院長黃瑞仁說，雲林人口老化，醫療資源不足，又有許多就醫障礙，近年法規鬆綁，資通訊科技進步，台大雲林分院兩年前成立遠距醫療中心，創造遠距醫療優勢。這次又與廣達合作，如虎添翼，帶動偏鄉醫療的公平性與可近性。

石崇良也說，雲林分院透過「區域聯防」、「遠距眼科」、「高危出院」以及「智慧傷口」等四項智慧醫療遠距服務，搭配心臟、神經、眼、皮膚等科聯合排班遠距醫療，提供即時的專科診療，降低跨區轉診人次；對高風險病人出院後的照護，減少再住院率，成功解決偏鄉資源缺乏與就醫困難。如今又在資通訊科技龍頭的加持下，打造雲林成為智慧遠距醫療示範縣，指日可待。

廣達電腦董座林百里說，未來將導入廣達智慧遠距醫療系統與遠距健康照護，結合雲林分院的專業醫療照護服務與知識，相信日後透過密切交流與合作，進一步提升台灣醫療服務品質與智慧醫療技術產業發展。

立委劉建國說，台大雲林分院遠距醫療已有豐富經驗，可與多家醫療院所和長照機構連結，從點、線變成一個網，提供快速又周全的照顧，不管智慧醫療區域聯防或是長者居家科技互動平台計畫，這兩大計畫，足讓雲林長者能夠「在地老化」、「活躍老化」、「安心老化」。

雲林衛生局長曾春美表示，台大雲林分院是雲林唯一重度級急救責任醫院，也是急重難罕病症仰賴的窗口。這次結合資通科技與醫療，守護雲林健康，相信能為雲林開創醫療新世紀。