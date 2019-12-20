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台大雲林分院和廣達簽署備忘錄 打造遠距醫療示範縣

2019-12-20 17:57聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

台大醫院雲林分院推動遠距醫療有成，衛福部將進一步推動大型智慧醫療區域聯防計畫，今天在衛福部醫事司長石崇良見證下，由台大雲林分院長黃瑞仁與廣達董事長林百里簽署合作備忘錄，攜手結合醫療與資通，發展偏鄉遠距醫療照護，打造雲林為遠距醫療示範縣。

院長黃瑞仁說，雲林人口老化，醫療資源不足，又有許多就醫障礙，近年法規鬆綁，資通訊科技進步，台大雲林分院兩年前成立遠距醫療中心，創造遠距醫療優勢。這次又與廣達合作，如虎添翼，帶動偏鄉醫療的公平性與可近性。

石崇良也說，雲林分院透過「區域聯防」、「遠距眼科」、「高危出院」以及「智慧傷口」等四項智慧醫療遠距服務，搭配心臟、神經、眼、皮膚等科聯合排班遠距醫療，提供即時的專科診療，降低跨區轉診人次；對高風險病人出院後的照護，減少再住院率，成功解決偏鄉資源缺乏與就醫困難。如今又在資通訊科技龍頭的加持下，打造雲林成為智慧遠距醫療示範縣，指日可待。

廣達電腦董座林百里說，未來將導入廣達智慧遠距醫療系統與遠距健康照護，結合雲林分院的專業醫療照護服務與知識，相信日後透過密切交流與合作，進一步提升台灣醫療服務品質與智慧醫療技術產業發展。

立委劉建國說，台大雲林分院遠距醫療已有豐富經驗，可與多家醫療院所和長照機構連結，從點、線變成一個網，提供快速又周全的照顧，不管智慧醫療區域聯防或是長者居家科技互動平台計畫，這兩大計畫，足讓雲林長者能夠「在地老化」、「活躍老化」、「安心老化」。

雲林衛生局長曾春美表示，台大雲林分院是雲林唯一重度級急救責任醫院，也是急重難罕病症仰賴的窗口。這次結合資通科技與醫療，守護雲林健康，相信能為雲林開創醫療新世紀。

今天「安心雲林e院聯防」遠距醫療啟動儀式，由院長黃瑞仁、衛福部司長石崇良、立委劉建國和衛生局長曾春美共同主持，成大斗六分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院等十家合作醫院、基層醫療、長照機構與資通訊產業，共同宣示建構「政策、醫療、產業」鐵三角，打造雲林智慧遠距醫療示範縣。

台大雲林分院和廣達電腦科技公司簽署合作備忘錄，打造雲林成為台灣遠距醫療的示範縣。...
台大雲林分院和廣達電腦科技公司簽署合作備忘錄，打造雲林成為台灣遠距醫療的示範縣。記者蔡維斌／攝影
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台大雲林分院和廣達電腦科技公司簽署合作備忘錄，打造雲林成為台灣遠距醫療的示範縣。...
台大雲林分院和廣達電腦科技公司簽署合作備忘錄，打造雲林成為台灣遠距醫療的示範縣。記者蔡維斌／攝影
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台大雲林分院和廣達電腦科技公司簽署合作備忘錄，打造雲林成為台灣遠距醫療的示範縣。記者蔡維斌／攝影
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台大醫院老化衛生局

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