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嘉縣議會辦感恩餐會 農漁畜業動起來捐物資贈身障團體

2019-12-20 16:06聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣議會今中午舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動， 活動已持續7年，議長張明達指出，早上除了安排嘉義長庚醫院中醫科醫師在大廳免費義診外，更邀請聖心教養院、敏道家園等9個身心障礙福利團體，於議會餐廳內舉辦感恩餐會。

張明達說，感謝各身心障礙福利團體及各界善心人士多年來參與，如嘉義縣獸醫師公會發起招募，縣內農漁畜業者主動參與，捐助單位有社團法人嘉義縣養豬事業發展協會等18個單位，捐助各式農產品，如雞肉、香腸、麵條、雞蛋、白蝦、鯛魚片等。

張明達表示，此活動幾乎令嘉義農漁畜農民及業者總動員，各界發揮愛心投入公益 ，盼用嘉義農漁畜產精品，支持弱勢慈善團體度過寒冬，議會也提供貧窮邊緣戶每戶3千元商品提貨券，已立案身心障礙機構院生每人1千商品提貨券。

財團法人嘉義縣私立嘉惠教養院表示，院內服務對象都是成年身心障礙者，此次獲得的提貨券將讓院生採買個人生活所需品，除讓院生能學習用錢及儲蓄觀念外，更能實際至賣場練習採購用品。

嘉義縣私立大林教養院指出，每年都受邀參與此活動，感謝嘉義縣議會的協助，來自各界捐贈的物資將投注於院內使用，省下一大筆食材費用的開銷。

嘉義縣議會呼籲，盼藉此次活動幫助弱勢團體，也分享感恩關懷的心情，令更多的人願意投入公益活動。

嘉義縣議會今邀請身心障礙福利團體出席感恩餐會， 朴子姊妹連線國標舞的孩童以勁歌樂...
嘉義縣議會今邀請身心障礙福利團體出席感恩餐會， 朴子姊妹連線國標舞的孩童以勁歌樂舞帶來精彩的開場表演。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣議長張明達指出，今年為第7年辦理感恩餐會，感謝農漁畜農民及業者總動員，捐增...
嘉義縣議長張明達指出，今年為第7年辦理感恩餐會，感謝農漁畜農民及業者總動員，捐增愛心物資。記者黃晴雯／攝影
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感恩餐會中，前來用餐的身心障礙福利團體，各個露出滿足的笑容。記者黃晴雯／攝影
感恩餐會中，前來用餐的身心障礙福利團體，各個露出滿足的笑容。記者黃晴雯／攝影
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